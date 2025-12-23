Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
Верховный суд Латвии в понедельник вынес окончательное решение, оставив в силе штраф, наложенный на TKM Grupp и ее дочернюю компанию KIA Auto. Таким образом завершился начавшийся в 2014 году спор с латвийским Советом по конкуренции.
Многолетний спор о нарушении антимонопольных правил, длившийся более десяти лет, завершен, и возможность обжалования отсутствует.
Foto: Andras Kralla
Согласно решению суда, KIA Auto AS должна выплатить штраф в размере 135 000 евро, из которых 95 000 евро солидарно обязана покрыть материнская компания TKM Grupp AS. Несмотря на то что концерн по-прежнему считает, что закон нарушен не был, он выполнит решение суда.
