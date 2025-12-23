Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,00%305,03
  • OMX Riga−0,52%928,64
  • OMX Tallinn−0,01%2 013,94
  • OMX Vilnius0,58%1 323,17
  • S&P 5000,64%6 878,49
  • DOW 300,47%48 362,68
  • Nasdaq 0,52%23 428,83
  • FTSE 1000,04%9 869,59
  • Nikkei 2250,02%50 412,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,32
  • 23.12.25, 08:50

Новогодние планы инвесторов: деньги текут в отечественный банк и гигантам фондового рынка США

Большинство частных инвесторов в этом году заработали неплохую доходность, а в следующем году прогнозируют беспокойное время для биткоина и акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, при этом безопасную гавань они ищут ближе к дому.
Многие инвесторы считают сектор искусственного интеллекта рискованным, и почти каждый третий верит в пузырь ИИ, который, как ожидается, может лопнуть в следующем году.
  • Многие инвесторы считают сектор искусственного интеллекта рискованным, и почти каждый третий верит в пузырь ИИ, который, как ожидается, может лопнуть в следующем году.
  • Foto: Andras Kralla
Так, например, респондент, называющий себя тартуским инвестором Тоомасом считает акцией с хорошим потенциалом LHV. «Через десять лет LHV в любом случае вырастет в два раза, в этом нет никаких сомнений», – считает он. По его мнению, отечественный банк со временем выйдет и на рынок Великобритании. «Здесь рынок слишком маленький, поэтому предполагаю, что в ближайшие три года они в любом случае выйдут на лондонский рынок».
  19.12.25, 08:39
Как стать миллионером - сложно, но...
Мы все посчитали
Когда речь заходит о накоплениях, человек оказывается перед тремя вызовами: инфляцией, размером взносов и доходностью накоплений. Но если все разложить по полочкам, то картина может оказаться не такой, как кажется на первый взгляд.
Новости
  16.12.25, 11:34
Логистический стартап MyDello привлек 3,1 млн евро
Эстонская цифровая логистическая платформа MyDello в новом раунде финансирования привлекла 3,1 млн евро. Цель привлечения средств – ускорить выход на новые рынки.
Биржа
  16.12.25, 08:47
Как стать пенсионером: путь инвесторов от наемной работы к жизни за счет портфеля
«Многие были бы финансово свободны, если бы жили иначе»
Возможность жить за счет инвестиционного портфеля, не работая по найму, привлекает многих, но до этого доходят немногие. Äripäev выяснил у инвесторов, с какой скоростью они сами движутся в сторону финансовой свободы.
Инвестор Тоомас
  22.12.25, 15:30
Инвестор Тоомас: соблазн велик – стоит ли ставить на лучшую акцию года
Мне попалась на глаза акция из S&P 500, показавшая в этом году лучшую доходность. Что любопытно, за ней стоит хорошо известный бренд в сегменте карт памяти. И я поймал себя на мысли: а что, если бы я тоже запрыгнул на эту ракету?
  • KM
Sisuturundus
  19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

1
Новости
  21.12.25, 13:59
Юри Кяо: перестаньте мечтать о пенсии
2
Новости
  22.12.25, 11:07
СМИ: подозреваемым во взрыве в Ülemiste оказался ранее судимый хакер
3
Новости
  20.12.25, 19:56
Торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за взрыва
4
Новости
  22.12.25, 15:06
«Это стало шоком». Подозреваемый во взрыве в Ülemiste работал в клининговой компании
5
Подсказка
  22.12.25, 06:00
Россия в черном списке: пострадают ли сделки с российскими партнерами и выплаты пенсий?
6
Интервью
  19.12.25, 06:00
Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии

Новости
  23.12.25, 14:18
Суд одобрил экстрадицию эстонцев в США по делу о мошенничестве
Новости
  23.12.25, 13:40
Безработица в Финляндии выросла до максимума за десятилетия
Биржа
  23.12.25, 13:17
Инвестиционный банк Citigroup составил список фаворитов на следующий год
Биржа
  23.12.25, 12:39
Эстонский видеоблогер Андрей Зевакин: крипторынок научил меня спокойно относиться к потерям
Новости
  23.12.25, 11:49
Нового руководителя Кассы здоровья нашли за пределами сферы здравоохранения
Биржа
  23.12.25, 10:59
Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
Новости
  23.12.25, 10:39
Рынок новых автомобилей в Европе восстанавливается, в Эстонии делают ставку на подзаряжаемые гибриды
Биржа
  23.12.25, 10:06
Компания Novo Nordisk получила в США разрешение на выпуск таблеток для похудения

После того, как РФ начала полномасштабную войну, затруднено не только пересечение российской границы, но и расчеты с российскими контрагентами.
Подсказка
  22.12.25, 06:00
Россия в черном списке: пострадают ли сделки с российскими партнерами и выплаты пенсий?
По избытку готовых квартир Endover немного опережает Bonava — на данный момент у компании остаются непроданными 118 квартир. Руководитель компании Роуль Тутть поводов для беспокойства не видит.
Эпицентр
  22.12.25, 08:43
Большой обзор: застройщики наводнили рынок, покупателей ждут сотни совершенно новых квартир
Вечером 20 декабря в торговом центре Ülemiste произошел взрыв. Фото иллюстративное.
Новости
  22.12.25, 15:06
«Это стало шоком». Подозреваемый во взрыве в Ülemiste работал в клининговой компании
Председатель наблюдательного совета Tallinna Kaubamaja Grupp Юри Кяо рассказал в передаче «Tippkohtumine», что в бизнесе он не действует методом носорога, а предпочитает искать компромиссы и договариваться.
Новости
  21.12.25, 13:59
Юри Кяо: перестаньте мечтать о пенсии
Артур Бойко, 2013 год.
Новости
  22.12.25, 11:07
СМИ: подозреваемым во взрыве в Ülemiste оказался ранее судимый хакер
Андрей Деменков.
Mнения
  22.12.25, 07:00
Проценты падают, ключи дорожают
Руководитель американского подразделения 1oT Эндрю Уорт (слева) и мажоритарный владелец и генеральный директор эстонского стартапа Мярт Кроодо.
Новости
  22.12.25, 14:34
Эстонский стартап активно расширяется в США. «Самое сложное – завоевать доверие и получить крупные контракты»
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

