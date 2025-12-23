Новогодние планы инвесторов: деньги текут в отечественный банк и гигантам фондового рынка США
Большинство частных инвесторов в этом году заработали неплохую доходность, а в следующем году прогнозируют беспокойное время для биткоина и акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, при этом безопасную гавань они ищут ближе к дому.
Многие инвесторы считают сектор искусственного интеллекта рискованным, и почти каждый третий верит в пузырь ИИ, который, как ожидается, может лопнуть в следующем году.
Так, например, респондент, называющий себя тартуским инвестором Тоомасом считает акцией с хорошим потенциалом LHV. «Через десять лет LHV в любом случае вырастет в два раза, в этом нет никаких сомнений», – считает он. По его мнению, отечественный банк со временем выйдет и на рынок Великобритании. «Здесь рынок слишком маленький, поэтому предполагаю, что в ближайшие три года они в любом случае выйдут на лондонский рынок».
