Назад 24.12.25, 10:00 Что принесет 2026 год? Предприниматели Ида-Вирумаа делятся надеждами и тревогами ДВ спросили ида-вируских предпринимателей, о которых писали около года назад, как прошел для них 2025-й и чего они ждут от следующего года. Оказалось, что у всех собеседников сейчас время перемен: у кого-то они приведут к дальнейшему развитию, у кого-то – к закрытию бизнеса.

Сияющие перспективы или темное будущее? Перед Новым годом самое время не только оглядываться назад, но и смотреть вперед.

Foto: Николай Андреев

Главной проблемой предприниматели называют рост цен, за которым не успевают зарплаты и покупательная способность клиентов. Платежеспособными покупателями остаются государственные структуры.

Нарвская компания Сергея Петрова покупает ракетки в Японии, дорабатывает их по индивидуальным требованиям спортсменов и продает в США.

Foto: Николай Андреев

Совладелец нарвской компании Table Tennis Products Сергей Петров рассказал, что фирма работает стабильно, но перед Новым годом радоваться особо нечему:

«Год прошел на уровне 2024-го. Что мы уже считаем своим достижением в связи с американскими тарифами и прочим. В принципе, все дорожает, и нет позитивных ожиданий от Нового года, потому что налоги повышаются, все повышается. Поэтому думаем, что будет тяжело. Настраиваемся на то, что будет тяжело. У нас все работает, но в целом нагрузка на предприятие большая».

«Если честно, чисто эмоционально – заходишь в магазин, а там за последнее время все подорожало в два раза. И понимаешь, что мы можем поднять зарплаты работникам на 5-10% в конце года, и мы не успеваем за этим подорожанием. И отопление в Нарве подорожало. То есть, в целом обстановка в рабочем коллективе не то что негативная, но нет позитива в том плане, что вот мы работаем лучше – и тогда начинаем жить лучше. Дай Бог, чтобы уровень жизни остался, где и сейчас», – добавил Сергей Петров.

Поразительно, отмечает он, что шоколадка подорожала с 2 до 5 евро, а пирожок в кафе теперь стоит 3 евро.

Валентина Палковс довольна 2025-м годом и ожидает дальнейшего роста в 2026-м.

Foto: Николай Андреев

Туристический кластер Ида-Вирумаа в конце года признал мероприятия, проводимые в ресторане Toila Mereresto, лучшим в регионе приключением для туристов. Руководитель ресторана Валентина Палковс , оглядываясь назад, говорит, что год прошел успешно, а ресторан стал более заметен не только на местном рынке, но и в Эстонии в целом:

«К нам начинают приезжать со всей Эстонии – и из Южной Эстонии, и из Таллинна, и госсектор к нам уже обращается, что тоже говорит о том, что мы заработали себе хорошую репутацию. Мы изначально все-таки пляжное место, и высокий сезон у нас – это летний сезон, а лето в этом году у нас было никакое. По факту, мы отработали именно как пляжное заведение только июль. Но все остальные месяцы с мая по конец сентября мы зарабатывали именно за счет крупных бронирований.

И это были не только частный сектор, то есть какие-то свадьбы, дни рождения, закрытые выпускные у местных школ, это были различные госструктуры, которые проводили здесь свои летние дни».

Зимой ресторан работает только по пятницам и выходным, но держится на плаву, говорит Палковс:

«Всегда стремишься к большему, но объективная оценка того, как оно было и как оно становится – картина все лучше».

От следующего года Валентина ждет продолжения роста посещаемости ресторана – и не только обычных клиентов, которые приходят поужинать, но и тех, кто отправляется в «кругосветное путешествие». Каждый месяц она планирует устраивать тематические викторины по какой-то новой стране:

«Ресторан будет преображаться по интерьеру, по стилистике и тематике подачи блюд. И параллельно будут проходить интеллектуальные игры на тему заданной страны».

Главная проблема, говорит Наталья Пименова, в том, что у клиентов просто нет денег на покупки.

Foto: Николай Андреев

«Магазин открыт, но товара стало намного меньше. Работаю только я сама и моя дочь. Все – больше никого, нигде, никак. Все плохо, если так можно выразиться. Улучшений абсолютно никаких. Мы на грани закрытия. Я думаю, что мы будем закрываться», – рассказала хозяйка магазинчика одежды в Нарве Наталья Пименова

По ее словам, постоянные клиентки расстроены, но продолжать работу практически невозможно, поскольку покупателям не хватает денег:

«Уровень продаж и в прошлом-то году был очень плохим, а сейчас мы, если и выходим в плюс, то в очень маленький. Это уже не работа, это такое времяпровождение, хобби».

«Много наших коллег уже закрылись и очень многие закрываются. Просвета нет. Но я ушла на пенсию, поэтому мне проще. А дочь будет пытаться искать работу уже сейчас», – рассказала Наталья.

Юрий Сайя рассказал, что поднять зарплаты нужным специалистам можно, только если ориентироваться на покупателей, у которых сейчас есть деньги.

Foto: Николай Андреев

«Мы полны оптимизма, хотя и немного тревожно – справимся ли мы с вызовами?» – рассказал руководитель мебельной фабрики Nevotex в Нарве Юрий Сайя

По его словам, в прошлом году компания оптимизировала внутренние процессы и пересмотрела, кто является для нее целевой группой.

«Сложно сказать, удалось ли все, так как этот год мы закончили с небольшим минусом, но показатели улучшились. Если смотреть формально, оборот остался на том же уровне, но в 2025 году изменилось ценообразование (внутри концерна – прим. ред.). Фактически, с учетом этих изменений, наш оборот вырос примерно на 15%. В 2026 году мы должны показать уже реальный рост оборота минимум на 10%».

Юрий Сайя рассказал, что традиционная мебель для дома отступила для его компании даже не на второй, а на четвертый план.

«Появились новые направления, где нам нужно расти не за счет количества работников, а в части высокой добавочной стоимости – это разработка продукта. Нам нужны инженеры и грамотная организация процессов. Кто не гибок, тот сейчас умирает», – сказал Сайя.

«Сейчас все растет в цене, и очень жалко, что невозможно просто взять и поднять зарплату работникам, – добавил он. – Рынок очень чувствителен к цене: как только поднимаешь вопрос о стоимости, клиент уходит. Если 3-4 года назад рынок скупал все, то сейчас мы вынуждены менять целевую группу и уходить в сектора, которые менее чувствительны к цене. Это “военка” и здравоохранение – там всегда есть деньги. Мы движемся в сторону продуктов с высокой добавочной стоимостью, чтобы иметь возможность повышать зарплаты своим людям».