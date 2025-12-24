Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии

Продукты питания в следующем году дорожать, вероятно, уже не будут, если по каким-то причинам не подскочат в цене энергия или сырье. А вот прокормить жителей Эстонии в случае нового кризиса местные пищевики вряд ли смогут – производство, годами сокращавшееся из-за более дешевой импортной продукции, быстро восстановить не получится.