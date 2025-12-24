Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии

Продукты питания в следующем году дорожать, вероятно, уже не будут, если по каким-то причинам не подскочат в цене энергия или сырье. А вот прокормить жителей Эстонии в случае нового кризиса местные пищевики вряд ли смогут – производство, годами сокращавшееся из-за более дешевой импортной продукции, быстро восстановить не получится.
Торгово-промышленная палата Эстонии подготовила для предпринимателей обзор наиболее важных законодательных изменений, которые вступают в силу с 1 января 2026 года. В общей сложности в первый день нового года начнут действовать более 200 нормативно-правовых актов.
План экономического роста от правительства Эстонии на 2026 год обещает бизнесу уменьшение бумажной волокиты и сроков ожидания разрешений, а также поддержку инвестиций, экспорта и оборонной промышленности.
За первые восемь месяцев года поступления акцизов на алкоголь в госбюджет сократились на 5 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на повышение акцизов, сообщил исполнительный директор Эстонского союза пивоваров Пеэтер Вырк.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.