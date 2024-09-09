Деловые ведомости
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  • 09.09.24, 10:42

Дефицит Кассы здоровья приближается к 200 млн евро: очереди к врачам могут стать длиннее

Дефицит бюджета Кассы здоровья в 2025 году прогнозируется на уровне 190 млн евро, и в правительстве обсуждают, как и в какой степени его покрыть, пишет rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
Член правления Кассы здоровья Пилле Банхард сказала, что учреждение уже нашло возможность сократить расходы в следующем году на 21 млн евро и рассчитывает, что дальнейших сокращений удастся избежать.
Если Кассу здоровья все же обяжут урезать расходы в большем объеме, то реальная возможность экономии видится в сокращении объемов оказываемых медицинских услуг.
«В таком случае будет поставлено на паузу плановое лечение, которое, по оценке медицинского работника, не требует немедленного вмешательства. Такие примеры, когда невозможность попасть к врачу за два-три дня не представляет угрозы жизни человека, например, операции на коленных и бедренных суставах. Конечно, людям станет хуже, качество жизни упадет, но прямой угрозы жизни нет. Это такие строки бюджета, которые, наверное, врачи и больницы тоже будут смотреть, что по ним очереди можно увеличить при необходимости», – пояснила Банхард.
По оценке Кассы здоровья, урезание расходов на каждые 10 млн евро означало бы увеличение очередей примерно для 10 000 человек, включая 8000 амбулаторных визитов и 1500-2000 случаев лечения в больнице.

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