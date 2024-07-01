Новости

dv.ee

1 июля 2024 в 10:58









Дефицит Кассы здоровья в 2027 году составит 300 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Касса здоровья прогнозирует на следующий год дефицит средств в размере 150 млн евро, что означает удлинение очередей на лечение, и в правительстве нет уверенности в том, будут ли найдены средства на покрытие этого дефицита.

К 2027 году дефицит увеличится уже до 300 млн евро, передает rus.err.ee.

«В принципе, в следующие годы это означает, что очереди на лечение по определенным плановым специальностям могут удлиниться», – сказала член правления Кассы здоровья Пилле Банхард.

По оценке Кассы здоровья, дефицит в размере 150 млн евро означает отмену 120 000 амбулаторных приемов и 22 500 случаев лечения в больничном стационаре.

Дефицит возникает в связи с тем, что с 2025 года закончится дополнительное финансирование Кассы здоровья в размере около 130 млн евро в год, выделенное в рамках коронакризиса. Кроме того, заметно увеличились расходы, в основном на зарплаты врачей.