Дефицит Кассы здоровья в 2027 году составит 300 млн евро
Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla/Äripäev
Касса здоровья прогнозирует на следующий год дефицит средств в размере 150 млн евро, что означает удлинение очередей на лечение, и в правительстве нет уверенности в том, будут ли найдены средства на покрытие этого дефицита.
К 2027 году дефицит увеличится уже до 300 млн евро, передает rus.err.ee.
«В принципе, в следующие годы это означает, что очереди на лечение по определенным плановым специальностям могут удлиниться», – сказала член правления Кассы здоровья Пилле Банхард.
По оценке Кассы здоровья, дефицит в размере 150 млн евро означает отмену 120 000 амбулаторных приемов и 22 500 случаев лечения в больничном стационаре.
Дефицит возникает в связи с тем, что с 2025 года закончится дополнительное финансирование Кассы здоровья в размере около 130 млн евро в год, выделенное в рамках коронакризиса. Кроме того, заметно увеличились расходы, в основном на зарплаты врачей.
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