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Äripäev

4 июня 2024 в 10:36









Фармацевтическая компания Линнамяэ подала в суд на Äripäev

Офис Äripäev. Фото: Liis Treimann

Фармацевтическая компания Magnum Medical OÜ подала иск в суд как против Äripäev, так и против журналистов издания Койта Бринкманна и Мартина Йоханнеса Тедера.

Фармацевтическая компания предпринимателя Маргуса Линнамяэ Magnum Medical OÜ утверждает, что статья «Тайные сделки продавцов повышают цены на лекарства» от 7 мая 2024 года была основана на анонимных источниках и содержит ложные утверждения, которые не способствуют дискуссиям, а скорее принуждают участников фармацевтического рынка – оптовиков, производителей, а также государство – вступать в ненужный конфликт и обвинять друг друга.