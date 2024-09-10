Назад 10.09.24, 12:38 Предложение министра: плата за посещение врача-специалиста вырастет в 4 раза, обращение в EMO станет платным Если правительство поддержит предложение министра здоровья Рийны Сиккут увеличить плату за визит к специалисту для некоторых групп населения, это будет означать, что для работающих людей плата за визит возрастет с текущих пяти евро до 20 евро, сообщает rus.err.ee

Иллюстративное фото. Foto: Raul Mee

За обращение к семейному врачу плата за визит сейчас не взимается и вводить ее не планируется, но при обращении в отделение неотложной помощи (EMO), вероятно, нужно будет заплатить 20 евро.

Предложение также включает увеличение платы за койко-место в больнице с текущих 2,5 евро до пяти евро, вырастет также плата за рецепт – с 2,5 евро до 3,5 евро, и это, по словам Сиккут, окажет наибольшее влияние на бюджет, так как в Эстонии ежегодно выписываются миллионы рецептов.

Для пенсионеров и детей плата за визит останется на уровне пяти евро.

Министр здоровья считает вероятным, что предложение будет принято в ходе бюджетных переговоров правительства – ожидается, что благодаря этим изменениям в государственный бюджет будет поступать дополнительно около 15 миллионов евро в год.

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