Предложение министра: плата за посещение врача-специалиста вырастет в 4 раза, обращение в EMO станет платным
Если правительство поддержит предложение министра здоровья Рийны Сиккут увеличить плату за визит к специалисту для некоторых групп населения, это будет означать, что для работающих людей плата за визит возрастет с текущих пяти евро до 20 евро, сообщает rus.err.ee.
За обращение к семейному врачу плата за визит сейчас не взимается и вводить ее не планируется, но при обращении в отделение неотложной помощи (EMO), вероятно, нужно будет заплатить 20 евро.
Предложение также включает увеличение платы за койко-место в больнице с текущих 2,5 евро до пяти евро, вырастет также плата за рецепт – с 2,5 евро до 3,5 евро, и это, по словам Сиккут, окажет наибольшее влияние на бюджет, так как в Эстонии ежегодно выписываются миллионы рецептов.
Для пенсионеров и детей плата за визит останется на уровне пяти евро.
Министр здоровья считает вероятным, что предложение будет принято в ходе бюджетных переговоров правительства – ожидается, что благодаря этим изменениям в государственный бюджет будет поступать дополнительно около 15 миллионов евро в год.
Во вторник министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) внесет в правительство предложение об увеличении платы за посещение врача-специалиста пациентами с определенными доходами, пишет rus.err.ee.
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