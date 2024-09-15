Назад 15.09.24, 08:36 В Таллинне пройдет карьерная ярмарка для молодежи Активная молодёжь Таллинна при поддержке таллиннского Департамента образования и Кесклиннаского молодежного центра организуют карьерную ярмарку, которая пройдет 19 и 20 сентября с 14:00 до 19:00 в помещениях Кесклиннаского молодежного центра (Рауа 23, Таллинн).

Снимок иллюстративный. Foto: Raul Mee

“Мы еще сами учимся в школах, и не все из нас уже определились, куда пойдут дальше. Мы понимаем, как нелегко бывает сделать этот выбор. Этот проект – наша попытка помочь молодежи разобраться в возможностях и найти свой путь”, – говорит Дарья Шкловская, одна из организаторов проекта "Tee tulevikku".

В первый день ярмарки, 19 сентября, внимание будет сосредоточено на возможностях получения среднего и среднего профессионального образования. Молодежь сможет ознакомиться с государственными гимназиями и учреждениями среднего профессионального образования, такими как Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Polütehnikum и Tallinna Teeninduskool.

В 17:00 начнется панельная дискуссия на тему «Гимназия или профессиональное училище?». В панели примут участие выпускники и учащиеся гимназий и профессиональных училищ, которые поделятся своим опытом и советами.

Во второй день ярмарки, 20 сентября, акцент будет сделан на высшее образование в области педагогики. Будут представлены представители университетов и колледжей: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Kunstiakadeemia (EKA), TalTech ja Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut. Они расскажут о программах подготовки педагогов, социального педагога, молодежных работников, воспитателей, преподавателей искусства и программирования, а также специального педагога.

В 17:00 начнется панельная дискуссия на тему «Почему стоит стать учителем?». В панели примут участие учитель-классный руководитель, нынешний студент педагогической программы, директор школы и вице-мэр по вопросам образования Таллинна, которые поделятся своим мнением и опытом.

Мероприятие предназначено в первую очередь для учащихся основной и средней школы, участие в нем полностью бесплатно и регистрация не требуется. На месте участников ожидают легкие закуски, интересные люди и новые знакомства.

С организаторами можно связаться в Instagram - @kesklinnanoored.

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