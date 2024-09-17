Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,11%262,26
  • OMX Riga0,56%875,09
  • OMX Tallinn−0,21%1 693,5
  • OMX Vilnius0,23%998,69
  • S&P 5000,13%5 633,09
  • DOW 300,55%41 622,08
  • Nasdaq −0,52%17 592,13
  • FTSE 1000,78%8 343,01
  • Nikkei 225−1,03%36 203,22
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%101,74
  • OMX Baltic−0,11%262,26
  • OMX Riga0,56%875,09
  • OMX Tallinn−0,21%1 693,5
  • OMX Vilnius0,23%998,69
  • S&P 5000,13%5 633,09
  • DOW 300,55%41 622,08
  • Nasdaq −0,52%17 592,13
  • FTSE 1000,78%8 343,01
  • Nikkei 225−1,03%36 203,22
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%101,74
  • 17.09.24, 09:45

Несколько миллиардов евро из госбюджета вновь могут остаться неиспользованными

Летом этого года стало известно, что из государственного бюджета за 2023 год остались неиспользованными более 2 млрд евро, и, по прогнозу Министерства финансов, неиспользованная сумма из бюджета текущего года может достичь такой же величины, пишет rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Viachaslau Krasnou
Расходы и инвестиции госбюджета в прошлом году составили 18,712 млрд евро, а процент его исполнения достиг 87, то есть за год было использовано 16,241 млрд евро.
Глава службы государственных финансов минфина Кадри Клаос подтвердила ERR, что бюджет 2023 года наверняка тоже не будет использован до конца: «В летнем прогнозе Министерства финансов мы рассчитывали продолжить примерно такой же курс».
Клаос добавила, что, поскольку в самом госбюджете и его стратегии на следующий год указаны новые цели по экономии, поведение учреждений и их финансовое влияние также могут измениться.
Она подчеркнула, что перенос оставшихся из бюджета денег на следующий год – вариант, разрешенный законом, но пока рано делать какие-то выводы.

Похожие статьи

Новости
  • 16.09.24, 07:00
«Исчезнувшие» деньги оказались цифрами в долгосрочном плане
В начале сентября в Нарве случился скандал вокруг решений, принятых городским собранием год назад – в сентябре 2023-го. Тогда депутаты внесли поправки в Программу развития города, предусмотрев деньги на две дорогостоящих стройки, которые так и не начались.
Новости
  • 13.09.24, 13:54
Правительство направит 200 млн евро из квот на CO2 на финансирование Rail Baltic
Правительство приняло решение о распределении доходов, поступающих в бюджет от продажи квот на выбросы парниковых газов, которые в следующие четыре года должны составить около 500 млн евро, передает rus.err.ee.
Новости
  • 13.09.24, 08:56
Правительство выделит 160 миллионов евро на поддержку инвестиций
Правительство готово поддержать крупные инвестиции в Эстонию размером не менее 100 миллионов евро, выделив для этих целей 40 миллионов евро в год.
Новости
  • 14.09.24, 09:20
Минфин составил законопроект об отмене налогового горба
Министерство финансов направило на согласование изменения в Законе о подоходном налоге, согласно которым единый необлагаемый доход в размере 700 евро в месяц вступит в силу на год позже – с 2026 года, пишет ERR.
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:02
5 причин, почему вам нужны брендовые парфюмы
Парфюм — такой же элемент образа, как сумка или туфли. Он придает уверенность в себе, поднимает настроение и вдохновляет. Но так сложилось, что многие экономят на духах и вместо оригинальной продукции покупают реплики или товары неизвестных марок. А зря.

Самые читаемые

1
Mнения
  • 16.09.24, 11:23
Предприниматели – правительству: мы не можем тушить пожар, раздувая его
2
ТОП
  • 16.09.24, 13:20
ТОП 10 офшоров: куда бегут от налогов эстонские фирмы?
3
Новости
  • 12.09.24, 12:14
Производитель обуви остался без клиентов: не исключено полное прекращение деятельности
4
Новости
  • 16.09.24, 07:00
«Исчезнувшие» деньги оказались цифрами в долгосрочном плане
5
Новости
  • 15.09.24, 13:55
Ирландия стоит перед трудным выбором: на что потратить 13 млрд евро?
6
Mнения
  • 16.09.24, 06:00
Свобода вместо контроля: почему Эстонии нужна регуляторная гильотина

Последние новости

Новости
  • 17.09.24, 12:32
«Очень прискорбно». Медлительность правительства привела к крупным сокращениям
Инвестор Тоомас
  • 17.09.24, 12:19
Инвестор Тоомас: флиппинг в минус или в плюс – несколько правил могут решить этот вопрос
Новости
  • 17.09.24, 11:51
Под руководством Кусти Сальма оборонный стартап начнет изготавливать дешевые и массовые ракеты
Новости
  • 17.09.24, 10:47
Кусти Сальм возглавит оборонную компанию Мадиберка и Линнамяэ
Новости
  • 17.09.24, 09:45
Несколько миллиардов евро из госбюджета вновь могут остаться неиспользованными
Новости
  • 17.09.24, 08:42
Телефонный разговор Парвела Пруунсильда с политиком «Отечества»: «Оказывай давление!»

Сейчас в фокусе

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Mнения
  • 16.09.24, 11:23
Предприниматели – правительству: мы не можем тушить пожар, раздувая его
Карта ТОП 10 финансовых убежищ, стран или регионов, где сосредоточено больше всего освобожденного от налогов финансового богатства.
ТОП
  • 16.09.24, 13:20
ТОП 10 офшоров: куда бегут от налогов эстонские фирмы?
Планируемая в Нарве дорога пройдет от пограничного кордона, мимо строящегося завода магнитов к водохранилищу и Кренгольмскому району.
Новости
  • 16.09.24, 07:00
«Исчезнувшие» деньги оказались цифрами в долгосрочном плане
Глава Admirals Александр Цихилов.
Mнения
  • 16.09.24, 06:00
Свобода вместо контроля: почему Эстонии нужна регуляторная гильотина
Мажоритарный владелец и член правления SRC Group Ханнес Лильп приветствует решение правительства поддержать судостроительную отрасль 25 миллионами евро.
Новости
  • 16.09.24, 14:13
Судостроительная компания удвоила оборот и вышла в прибыль. «Запросов больше, чем когда-либо, но...»
DelfinGroup начала выпуск облигаций почти две недели назад. 16 сентября она заканчивается.
Инвестор Тоомас
  • 16.09.24, 09:57
Инвестор Тоомас: облигации манят, но пусть сначала акции выйдут в плюс
Крупный предприниматель и владелец Infortar Айн Ханшмидт.
Новости
  • 16.09.24, 12:20
Ханшмидт покупает типографию у «мучных королей»
5 причин, почему вам нужны брендовые парфюмы
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:02
5 причин, почему вам нужны брендовые парфюмы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024