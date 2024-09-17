Назад 17.09.24, 09:45 Несколько миллиардов евро из госбюджета вновь могут остаться неиспользованными Летом этого года стало известно, что из государственного бюджета за 2023 год остались неиспользованными более 2 млрд евро, и, по прогнозу Министерства финансов, неиспользованная сумма из бюджета текущего года может достичь такой же величины, пишет rus.err.ee.

Иллюстративное фото. Foto: Viachaslau Krasnou

Расходы и инвестиции госбюджета в прошлом году составили 18,712 млрд евро, а процент его исполнения достиг 87, то есть за год было использовано 16,241 млрд евро.

Глава службы государственных финансов минфина Кадри Клаос подтвердила ERR, что бюджет 2023 года наверняка тоже не будет использован до конца: «В летнем прогнозе Министерства финансов мы рассчитывали продолжить примерно такой же курс».

Клаос добавила, что, поскольку в самом госбюджете и его стратегии на следующий год указаны новые цели по экономии, поведение учреждений и их финансовое влияние также могут измениться.

Она подчеркнула, что перенос оставшихся из бюджета денег на следующий год – вариант, разрешенный законом, но пока рано делать какие-то выводы.

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