Бизнес-городок у аэропорта обретает формы: первым появится грузовой терминал FedEx
На бывшем пустыре к югу от взлетно-посадочной полосы Таллиннского аэропорта одна за другой появляются коммерческие площади, на очереди крупнейшие в мире логистические компании и предприятия по обслуживанию воздушных судов.
Дочерняя компания Таллиннского аэропорта Airport City развивает территорию общей площадью 120 гектаров, из которых грузовой терминал FedEx Express Estonia займет немного более 5000 квадратных метров. Foto: Andras Kralla
Во вторник был заложен краеугольный камень в фундамент грузового терминала FedEx Express Estonia. Стоимость контракта, заключенного с Maru Ehitus весной, составляет 8 миллионов евро. Новое здание FedEx - часть инвестиционного плана для Центральной и Восточной Европы, направленного на поддержку регионального экономического роста, заявил руководитель эстонского подразделения компании Таави Тали.