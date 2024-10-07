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  • 07.10.24, 12:01

Суд разрешил освободить под залог Айво Петерсона

Харьюский уездный суд в понедельник назначил Айво Петерсону, которого обвиняют в государственной измене, залог в размере 150 000 евро.
Айво Петерсон, архивное фото.
  • Айво Петерсон, архивное фото. Foto: Indrek Susi
Петерсон просил разрешить ему уехать домой с устройством электронного надзора (электронный браслет), но суд отклонил это ходатайство. Тем не менее, он сможет выйти на свободу до суда, если внесет залог в 150 000 евро, передает Rus.Postimees.
Если Петерсона освободят, ему запретят покидать место его жительства.
Дмитрий Роотси и Андрей Андронов, которые вместе с Петерсоном обвиняются в государственной измене, также ходатайствовали об освобождении, однако суд отклонил их просьбы.
Напомним, обвинение состоит из трех частей, в каждой из которых фигурирует Петерсон; в одной – Роотси, а в другой – Андронов.
Согласно части обвинения, касающейся только Петерсона, на фоне своей деятельности в целом Петерсон занимался созданием отряда гражданской обороны, чтобы собрать воедино лиц, не доверяющих эстонской власти, и сформировать организацию, работающую в интересах Российской Федерации.
Согласно второй части обвинения, в 2022 году Андронов по заданию Российской Федерации и ее ведомств с целью осуществления пропагандистской деятельности связался с Айво Петерсоном, возглавлявшим движение Koos, и предложил ему принять участие в организованных при его содействии поездках в РФ и оккупированные Россией территории Украины.
Согласно обвинению, касающемуся Роотси и Петерсона, мужчины до сентября 2022 года поддерживали направленные против Эстонской Республики отношения с российскими агентами Русланом Крыловым и Владимиром Михайловым с целью содействия российской пропаганде.

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