Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,36%269,51
  • OMX Riga−0,29%869,35
  • OMX Tallinn−0,23%1 731,75
  • OMX Vilnius−0,16%1 039,36
  • S&P 5000,02%5 985,38
  • DOW 300,11%43 958,19
  • Nasdaq −0,26%19 230,72
  • FTSE 100−0,08%8 023,73
  • Nikkei 225−0,48%38 535,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,3
  • OMX Baltic−0,36%269,51
  • OMX Riga−0,29%869,35
  • OMX Tallinn−0,23%1 731,75
  • OMX Vilnius−0,16%1 039,36
  • S&P 5000,02%5 985,38
  • DOW 300,11%43 958,19
  • Nasdaq −0,26%19 230,72
  • FTSE 100−0,08%8 023,73
  • Nikkei 225−0,48%38 535,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,3
  • 14.11.24, 10:15

Многие самоуправления отказываются подписывать договор об образовании

Министерство образования объявило о намерении подписать договор об образовании 9 декабря, однако по меньшей мере двадцать самоуправлений не намерены присоединяться к нему, пишет rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
Договор об образовании рассчитан на три года, с 2026 по 2028 год, и должен регулировать карьерную модель учителей, нагрузку и условия труда, но, по крайней мере, часть самоуправлений не спешат присоединяться к нему.
Исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии Вейкко Лухалайд сообщил, что на данный момент 31 местное самоуправление, или чуть меньше половины самоуправлений Эстонии, предоставили свои отзывы. Двадцать из них планируют не подписывать договор об образовании, одно – подписать, а десять еще не определились.
По словам старейшины волости Хийумаа Херго Тасуя, волостная управа рекомендует собранию Хийумаа не подписывать договор об образовании, основывая свое решение на отзывах работников образования Хийумаа: «Позиция заключалась в том, что этот договор не соответствует ожиданиям учителей. Оттуда, на мой взгляд, вышла очень разумная идея, что подписание чего-то столь важного должно произойти, когда все стороны действительно хотят этого по доброй воле. В настоящее время существует скептицизм и создается впечатление, что теперь срок установлен принудительно и соглашение должно быть подписано. Вместе с тем, можно продолжить обсуждение и поиск точек соприкосновения».

Похожие статьи

Mнения
  • 27.01.24, 16:28
«Мне нравится работа учителя…но я больше так не могу»
«Мне нравится работа учителя. Ученики всегда были для меня самым важным, и я так хочу быть позитивным, творческим и энергичным человеком, чьи глаза сияют и который нужен ученикам…но я больше так не могу», – пишет Мари-Йоханна Киппар, преподававшая эстонский язык и литературу в гимназии Тапа. В начале года она решила уйти из профессии.
Новости
  • 08.10.24, 07:00
На переобучение работников в Ида-Вирумаа почти распределили 25 миллионов
Фонд справедливого перехода распределен уже на 70,6%, в том числе 21,7 млн евро из предусмотренных 25 млн уже ушли на увеличение обучения без отрыва от производства и на открытие новых специальностей в высшем и профессиональном образовании. Еще 9,3 млн на эти цели добавило государство.
Эпицентр
  • 27.01.24, 08:00
У ида-вируской учительницы потребовали заявление на отпуск на время забастовки
Большинство ида-вируских учителей продолжают работать во время забастовки. А некоторые и хотели бы забастовать, но формально числятся отдыхающими, а не протестующими.
Новости
  • 25.09.24, 10:05
Налоговый партнер EY: «Повышение налогов ударит по медицине и образованию»
Налоговая реформа вызовет новый всплеск инфляции, предупредил Банк Эстонии. Тяжелее всего придется секторам, услуги которых не облагаются этим налогом – это медицина, образование, банки и владельцы жилья, сдающие его внаем, предупреждает партнер EY Ранно Тингас.
  • ST
Content Marketing
  • 12.11.24, 18:46
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?
Все компании, занимающиеся хранением, транспортировкой или обработкой товаров, хорошо знают, какой важной инвестицией является покупка вилочного погрузчика. Правильный выбор погрузчика помогает повысить эффективность работы, усовершенствовать рабочий процесс и повысить безопасность труда. Давайте в этой статье рассмотрим, какие факторы следует учитывать, чтобы принять обоснованное решение о приобретении вилочного погрузчика, а в дополнение ознакомимся с трендами и потенциалом будущего.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.11.24, 09:50
Остановка сланцевой энергетики в Ида-Вирумаа может затронуть до 40% трудоустроенных жителей
2
Новости
  • 13.11.24, 10:27
Swedbank понизил прогноз экономики Эстонии
3
Интервью
  • 13.11.24, 06:00
Лауристин: проверка на лояльность? Мы тоже подписывали декларацию, что не сотрудничали с КГБ
4
Новости
  • 11.11.24, 06:00
Дорогой субподряд: продукция из Нарвы выходит под элитными скандинавскими брендами
5
Новости
  • 12.11.24, 14:19
«Почему вашему мужу можно работать в России, а другим нет?» Каллас «отчиталась» перед Европарламентом
6
Эпицентр
  • 13.11.24, 08:49
Известному «могильщику фирм» грозит запрет на ведение бизнеса

Последние новости

Новости
  • 14.11.24, 10:15
Многие самоуправления отказываются подписывать договор об образовании
Биржа
  • 14.11.24, 09:30
Новый закон позволит предлагать инвестиционные счета не только банкам
Эпицентр
  • 14.11.24, 08:41
Предприниматель о строительном рынке Финляндии: ситуация катастрофическая
Интервью
  • 14.11.24, 06:00
Управляющий местной Dodo Pizza: «Нам выгоднее возить сыр из Бельгии»
Новости
  • 13.11.24, 17:16
Пруунсильд остался ни с чем: суд встал на сторону прокурора в деле о возмещении ущерба
Новости
  • 13.11.24, 16:02
Инфляция в США – 2,6%
Новости
  • 13.11.24, 14:45
В Нарве опять меняется власть?
Новости
  • 13.11.24, 14:15
Ведущий курсов предпринимательства: а может, не стоит превращать хобби в бизнес?

Сейчас в фокусе

В случае войны местные власти в пограничных районах будут играть большую роль, чем в обычное мирное время, указывает политик и социолог Марью Лауристин.
Интервью
  • 13.11.24, 06:00
Лауристин: проверка на лояльность? Мы тоже подписывали декларацию, что не сотрудничали с КГБ
Аналитик Swedbank Тыну Мертсина.
Новости
  • 13.11.24, 10:27
Swedbank понизил прогноз экономики Эстонии
Больше всего аплодисментов вызвали слова Каллас о твердой поддержке Украины.
Новости
  • 12.11.24, 14:19
«Почему вашему мужу можно работать в России, а другим нет?» Каллас «отчиталась» перед Европарламентом
Ранее Лаури Хансберг намекал, что вряд ли сможет найти работу «чище» своей текущей деятельности. Пока он не задумывается о том, чем займется дальше, если на него наложат запрет на ведение бизнеса. «Живем одним днем», – сказал он.
Эпицентр
  • 13.11.24, 08:49
Известному «могильщику фирм» грозит запрет на ведение бизнеса
Иллюстративное фото.
Новости
  • 13.11.24, 11:19
Суд постановил: автоматически штрафовать за отсутствие отчетности запрещено
Рождественская ярмарка в Таллинне. Фото иллюстративное.
Новости
  • 13.11.24, 13:35
«Российские туристы больше не приезжают». В этом году рождественская ярмарка закроется раньше
В Нарве начались курсы для творческих людей, которые решили монетизировать свои увлечения. Но преподаватель Антон Осиповский предлагает хорошо подумать, а надо ли это делать?
Новости
  • 13.11.24, 14:15
Ведущий курсов предпринимательства: а может, не стоит превращать хобби в бизнес?
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024