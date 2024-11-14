Назад 14.11.24, 10:15 Многие самоуправления отказываются подписывать договор об образовании Министерство образования объявило о намерении подписать договор об образовании 9 декабря, однако по меньшей мере двадцать самоуправлений не намерены присоединяться к нему, пишет rus.err.ee.

Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

Договор об образовании рассчитан на три года, с 2026 по 2028 год, и должен регулировать карьерную модель учителей, нагрузку и условия труда, но, по крайней мере, часть самоуправлений не спешат присоединяться к нему.

Исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии Вейкко Лухалайд сообщил, что на данный момент 31 местное самоуправление, или чуть меньше половины самоуправлений Эстонии, предоставили свои отзывы. Двадцать из них планируют не подписывать договор об образовании, одно – подписать, а десять еще не определились.

По словам старейшины волости Хийумаа Херго Тасуя, волостная управа рекомендует собранию Хийумаа не подписывать договор об образовании, основывая свое решение на отзывах работников образования Хийумаа: «Позиция заключалась в том, что этот договор не соответствует ожиданиям учителей. Оттуда, на мой взгляд, вышла очень разумная идея, что подписание чего-то столь важного должно произойти, когда все стороны действительно хотят этого по доброй воле. В настоящее время существует скептицизм и создается впечатление, что теперь срок установлен принудительно и соглашение должно быть подписано. Вместе с тем, можно продолжить обсуждение и поиск точек соприкосновения».