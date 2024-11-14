Многие самоуправления отказываются подписывать договор об образовании

Договор об образовании рассчитан на три года, с 2026 по 2028 год, и должен регулировать карьерную модель учителей, нагрузку и условия труда, но, по крайней мере, часть самоуправлений не спешат присоединяться к нему.
Исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии Вейкко Лухалайд сообщил, что на данный момент 31 местное самоуправление, или чуть меньше половины самоуправлений Эстонии, предоставили свои отзывы. Двадцать из них планируют не подписывать договор об образовании, одно – подписать, а десять еще не определились.
По словам старейшины волости Хийумаа Херго Тасуя, волостная управа рекомендует собранию Хийумаа не подписывать договор об образовании, основывая свое решение на отзывах работников образования Хийумаа: «Позиция заключалась в том, что этот договор не соответствует ожиданиям учителей. Оттуда, на мой взгляд, вышла очень разумная идея, что подписание чего-то столь важного должно произойти, когда все стороны действительно хотят этого по доброй воле. В настоящее время существует скептицизм и создается впечатление, что теперь срок установлен принудительно и соглашение должно быть подписано. Вместе с тем, можно продолжить обсуждение и поиск точек соприкосновения».
«Мне нравится работа учителя. Ученики всегда были для меня самым важным, и я так хочу быть позитивным, творческим и энергичным человеком, чьи глаза сияют и который нужен ученикам…но я больше так не могу», – пишет Мари-Йоханна Киппар, преподававшая эстонский язык и литературу в гимназии Тапа. В начале года она решила уйти из профессии.
Фонд справедливого перехода распределен уже на 70,6%, в том числе 21,7 млн евро из предусмотренных 25 млн уже ушли на увеличение обучения без отрыва от производства и на открытие новых специальностей в высшем и профессиональном образовании. Еще 9,3 млн на эти цели добавило государство.
Налоговая реформа вызовет новый всплеск инфляции, предупредил Банк Эстонии. Тяжелее всего придется секторам, услуги которых не облагаются этим налогом – это медицина, образование, банки и владельцы жилья, сдающие его внаем, предупреждает партнер EY Ранно Тингас.
Все компании, занимающиеся хранением, транспортировкой или обработкой товаров, хорошо знают, какой важной инвестицией является покупка вилочного погрузчика. Правильный выбор погрузчика помогает повысить эффективность работы, усовершенствовать рабочий процесс и повысить безопасность труда. Давайте в этой статье рассмотрим, какие факторы следует учитывать, чтобы принять обоснованное решение о приобретении вилочного погрузчика, а в дополнение ознакомимся с трендами и потенциалом будущего.