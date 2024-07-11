    10 лет назад RMK тайком «ухаживал» за фирмой Кирьянена. Слабо повторить фокус публично?

    Журналист ДВ Алексей ШишкинФото: Лийс Трейман

    Менеджеров Центра управления лесным хозяйством (RMK), в 2013-2014 годах заключавших непубличные соглашения с Graanul Invest Рауля Кирьянена ради строительства нового крупного предприятия, хочется одновременно обругать за непрозрачность работы и похвалить за эффективное «ухаживание» за строптивым инвестором, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.

    Центр управления лесным хозяйством, который чаще называют просто RMK, одна из самых старых (существовала еще между Первой и Второй мировыми войнами) и авторитетных государственных компаний Эстонии. В отличие от ряда других госпредприятий, деятельность RMK жители Эстонии могут лицезреть непосредственно – центр активно участвует в пропаганде знаний о природе, прокладывает туристические маршруты, организует экскурсии, управляет несколькими музеями и мызами.
    Но значительная часть операций остается для публики почти не видимой — это сделки с древесиной, на которые приходится львиная доля доходов центра. Их подробности известны зачастую только профессиональным инвесторам в лесную отрасль, а также работникам энергетического, целлюлозного и прочих смежных секторов.
    Тем важнее публичное распространение информации о результатах проверок ведомства Госконтролем.
    В первую неделю июля контролеры сообщили, что правила ведения переговоров и согласования цены заключенных Центром управления государственными лесами долгосрочных договоров не создают предпосылок для продажи лесоматериалов по рыночной цене, как того требует Закон о лесе. Та же проверка обнаружила, что в 2013 и 2014 годах RMK заключил с Graanul Invest Рауля Кирьянена пятилетние конфиденциальные контракты, в которых были согласованы объемы и цены на поставку древесины. Первый контракт охватывал 2013-2018 годы и был необходим Graanul Invest для запуска завода в Осула. Завод начал работать в 2015 году и стал крупнейшим заводом по производству пеллет в Балтийских странах.
    За произошедшее чиновников лесного ведомства хочется одновременно наказать и похвалить. Пожурить RMK несомненно стоит за нарушение правил, предпочтение одного партнера прочим, создание условий для потенциальной коррупции, а также упущенной государством выгоды (а вдруг другие участники рынка готовы были за те же контракты дать больше Кирьянена?). Похвалить же – за умелое ухаживание за строптивым инвестором, увенчавшееся «счастливым браком» – открытием крупного предприятия в Эстонии. Тем более, все мы помним, что совсем недавно мы уже ругали чиновников за неспособность удержать того же Кирьянена на родине. В 2024 году для заключения соглашения о намерениях открыть новое производство он предпочел Эстонии соседнюю Латвию.
    Хочется верить, что непрозрачность RMK в прошлом действительно была вызвана служебным рвением и стремлением дать толчок развитию местной экономики, а не иными скрытыми мотивами. До тех пор пока обратное не доказано, предлагаю в качестве кары повысить KPI для «лесников» по заключению новых сделок и привлечению косвенных инвестиций. Тем более, что они, кажется, наклевываются!
    В мае RMK сообщал, что о заинтересованности в контракте на долгосрочные поставки балансовой древесины после 2028 года в обмен на инвестиции в строительство нового лесохимического завода внутри страны заявляли сразу 5 компаний. Речь шла потенциально о «многомиллиардном» заводе. Если бы в ближайшее время центр смог прийти от абстрактного исследования рынка к заключению конкретных контрактов, это приятно взбодрило бы приунывшую лесную отрасль.
    Только давайте на сей раз условия сделки будут прозрачными, а договоренности – публичными.

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