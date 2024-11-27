Назад 27.11.24, 06:00 «Старые запасы» рабочей силы в Ида-Вирумаа исчерпываются Руководители успешных ида-вируских промышленных предприятий отмечают, что специалистов приходится обучать или доучивать своими силами, поскольку «старые запасы» квалифицированных работников в регионе подходят к концу, а молодежь не готова сразу после учебы приступить к работе. Да и далеко не все молодые люди вообще хотят работать на заводах.

Молодой работник производит мебель на заводе Nevotex Narva. По словам его директора Юрия Сайя, вчерашние студенты появились здесь лишь в последний год. Foto: Николай Андреев

В проекте OSKA, который прогнозирует потребность в специальностях, говорят даже о потенциале привлечения иностранной рабочей силы в Ида-Вирумаа, но для этого региону нужен другой уровень знания не только эстонского, но и профессионального английского языка.

Если раньше большие училища готовили много рабочих для больших заводов, то теперь на их месте средние предприятия со сложной компьютерной техникой и с очень разнообразными потребностями в рабочей силе.

Скамейка запасных очень короткая

Nevotex Narva по субподряду производит части мебели и саму мебель, которая продается под дорогими скандинавскими брендами. На производстве в Нарве количество людей немного колеблется в зависимости от наличия заказов. Сейчас работают около 60 человек, и компания ищет нескольких дополнительных работников – раскройщиков, сборщиков мебели, швей.

Работает фирма в здании бывшей швейной фабрики Кренгольма. Как раз обанкротившиеся Кренгольм и нарвская мебельная фабрика поначалу были важными источниками кадров. Но сейчас бывшие работники старых индустриальных гигантов уже на пенсии.

«Этот ресурс практически исчерпан, – говорит руководитель компании Юрий Сайя. – Я вижу, что мы крутим в обойме одних и тех же людей. Тех, кого мы сократили два-три года назад, мы берем обратно на работу. Совсем новые люди приходят не часто. Только в последний год появились совсем новые лица – вчерашние студенты. По-прежнему работают люди с Кренгольма, с мебельной фабрики несколько человек. И если мы кого-то ищем, они начинают обзванивать своих знакомых, приятелей. Но таких людей немного, а пенсионеры уже не хотят работать».

Во время расцвета Кренгольма в Нарве было отдельное ПТУ, которое готовило для него рабочих. Сейчас в Центре профобразования, нарвское подразделение которого размещается в том же здании, рабочим специальностям, которые требуются на Nevotex, молодежь не обучают, хотя есть отдельные краткосрочные курсы для взрослых.

«Скажем честно, подготовка кадров сейчас – большая головная боль. Ни на текстильное производство, ни на мебельное абсолютно никого нет. Найти технолога швейного производства в Эстонии практически нереально, – говорит Юрий Сайя. – В Таллиннской высшей технической школе готовят работников для швейной промышленности – но это, скорее, дизайнеры. Это творческие люди, а не те, которые стоят с ножницами у станка. Таких совсем нет, мы их или учим сами, или пытаемся переманить».

Машиной для раскройки тканей на Nevotex Narva управляют две работницы. Foto: Николай Андреев

По словам Юрия Сайя, он четырежды безуспешно публиковал вакансию технолога и проводил собеседования. В компании также решили создать собственный отдел разработки мебели, рассказал Сайя:

«Мы три раза делали конкурс, начали с апреля, сделали летом и еще раз осенью. Был большой интерес – каждый раз приходило по 40-50 CV, но оставалось 4-5 человек, которых мы приглашали на собеседование. И когда мы начинали разговаривать, выяснялось, что либо их навыки очень далеки от нужных нам, либо они не соответствуют требованиям».

По словам Сайя, их заказчики – англоязычные. Но если фирма требует от кандидатов и специальную подготовку, и английский язык – брать оказывается некого. «Есть старые советские технологи, но без эстонского и английского. А те, кто со знанием языка – без специальной подготовки. А если все совпадает, то требования по зарплате очень высокие», – констатирует он.

Фактически выход может быть в том, чтобы взять на работу специалиста «старой школы», а к нему – ассистента, который будет переводчиком и оператором современного оборудования. Но это слишком дорого, поэтому фирма пытается сама заниматься обучением, рассказывает руководитель:

«Технолога мы так и не нашли, но двух человек в отдел разработки взяли. Один из них – конструктор металлических изделий, а не мебели, мы надеемся его переучить. У второго человека – английский, знание программ, но нет опыта работы. И тоже самое – мы надеемся его подтянуть».

Поэтому образ Ида-Вирумаа как региона, где очень много доступной для бизнеса рабочей силы, уже устарел, считает Сайя.

Карьерная лестница начинается с детского кружка

На предприятии Audes LLC в Йыхви работают около 80 человек. Основная продукция – дорогие аудиоколонки – полностью идет на экспорт. Владелец и руководитель этого завода Игорь Тюрин также сам организует обучение, поскольку недоволен квалификацией молодых рабочих, которые приходят к нему после профтеха.

При этом он отмечает, что для работы на заводе нужны определенные свойства характера, дисциплина, да и само желание работать и учиться:

«У нас есть наладчик станков CNC, молодой парень, у которого просто было желание овладеть профессией. Он с нуля, самостоятельно работая, научился программированию, умению читать чертежи, пониманию того, как работают режущие инструменты, – рассказал Тюрин. – Индивидуальные способности человека более важны, чем прослушивание курсов и получение формального диплома».

Игорь Тюрин в цеху по производству трансформаторов. Foto: Николай Андреев

Игорь Тюрин также видит проблему в самом начальном звене обучения: в технических хобби и в кружках по интересам:

«Раньше, если человек хотел найти у нас работу электромонтера, я спрашивал: какой радиоприемник ты собирал, когда учился в школе? При этом я понимал, что человек владеет пайкой, у него дома есть паяльник, есть мультиметр, он может настраивать, пусть примитивный, но приборчик для изменения параметров… А сейчас я спрашиваю: ты слышал слово “паяльник”?» – иронизирует Тюрин.

Большой проблемой он считает также маленькие размеры предприятий, что на нынешнем технологическом этапе дополняется еще и разнообразием специальностей и самих предприятий. Это не позволяет профтехам готовить рабочих массово, а заводам отбирать лучших, собирать большие группы для повышения квалификации и шаг за шагом повышать топ-специалистов в должности. Тюрин рассматривает два знакомых ему примера – бывшие промышленные гиганты в Эстонии и крупные предприятия в Германии, до того, как там массово начали использовать аутсорсинг.

«Когда появлялась свободная позиция, у начальства возникал вопрос, например, какого мастера поднять до замначальника цеха? Спустя какое-то время освобождалась позиция начальника цеха, и кого из заместителей можно выдернуть на эту должность, и он потянет?» – поясняет он.

По словам Тюрина, владельцы нынешних малых и средних промышленных предприятий в Эстонии – это люди, которых когда-то выбросили из середины этой иерархической пирамиды, как и его самого:

«Так же, например, в Нарве сейчас работает металлообработка – обломки чего-то советского в 90-е годы были выкуплены какими-то местными мужичками, они показали, что могут что-то делать, и заинтересовали крупные иностранные концерны – покупаем твою фирму, а ты будешь начальником. А так, чтобы иностранцы пришли на пустое место, начали строить, поставили оборудование и начали искать людей – таких примеров немного. В промпарках они только сейчас появились».

Обучение длиною в жизнь

Руководитель сферы навыков в Министерстве образования и науки Кюлли Алль рассказала ДВ, что в курсе проблемы нехватки промышленных специалистов Ида-Вирумаа:

«Анализ этой проблемы, проведенный OSKA, показывает, что, к сожалению, многие специальности технического и производственного характера не пользуются популярностью среди учащихся, хотя спрос на работников в этой сфере высок».

Работник предприятия Audes LLC управляет прессом для склеивания деталей из различных материалов. Foto: Николай Андреев

Проект OSKA советует компаниям и учебным заведениям активнее сотрудничать. По мнению Кюлли Алль, больше финансировать обучение, предлагать стипендии и рассказывать о карьерном росте могли бы сами предприятия, но государство должно эти начинания поддерживать.

По ее мнению, пример оператора станка с ЧПУ (CNC) на заводе Audes показывает, что требования к рабочей силе становятся все более специфичными и сложными:

“Решение, несомненно, состоит в том, чтобы распространять обучение на протяжении всей жизни и расширять сотрудничество между компаниями и учебными заведениями, чтобы сотрудники могли идти в ногу с технологиями”.

Языковые проблемы мешают расти профессионально

По словам Кюлли Алль, знание английского языка квалифицированными специалистами - часть более широкой потребности, чем описал Юрий Сайя из Nevotex. Поэтому с сентября 2025 года в рамках реформы профобразования начнут работу новые учебные программы, в которых будет больше общеобразовательных предметов, обучения общим навыкам, а также эстонского и английского языков.

“Кроме того, нет сомнений в том, что взрослым тоже необходимо предоставить возможность дополнительного изучения языка”, - добавила Кюлли Алль.

Она рассказала, что по завершении профессионального обучения обязательной является сдача профессионального экзамена, организованного работодателем.

“Например, в прошлом году в Центре профобразования Ида-Вирумаа профессиональный экзамен сдавали 943 студента, из которых 99 его не сдали, - рассказала Кюлли Алль. - По многим специальностям все студенты сдали экзамен положительно, но были и такие, где они оказались не столь успешными. Во многом из-за недостаточного знания эстонского языка там экзамен сдали менее половины выпускников”.

Кюлли Алль напомнила также, что в течение следующих лет курсы повышения квалификации или переподготовки в Ида-Вирумаа будет оплачивать Фонд справедливого перехода . До 40% обучения может проходить на русском при условии, что оно включает изучение профессионального эстонского языка. Также профессиональную языковую подготовку предложат на финском и английском, с учетом уровня владения.