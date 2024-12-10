Экономист Банка Эстонии: видно некоторое оживление экономики

По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, в третьем квартале 2024 года экспорт услуг вырос на 8%, импорт услуг – на 2%. Услуг было экспортировано в текущих ценах на 3,2 миллиарда евро и импортировано на 2,4 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 751 миллион евро, что на 180 миллионов евро больше, чем годом ранее.
По данным Департамента статистики, в октябре 2024 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 12%, импорт – на 10%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,7 миллиарда евро и импортировано на около 2 миллиардов евро. Дефицит товарообмена достиг 303 миллиона евро.
Эстонцы рано начали пользоваться онлайн-шопингом, но доля нашей электронной торговли ниже, чем в Скандинавии и в среднем по Европейскому Союзу. Недавно Литва значительно обошла Эстонию в экспорте электронной торговли, об этом говорит анализ, проведенный банком Finora по случаю Черной пятницы.