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  • 10.12.24, 10:47

Экономист Банка Эстонии: видно некоторое оживление экономики

В третьем квартале внешний спрос восстановился настолько, чтобы вывести из застоя наш экспорт товаров, а экспорт услуг продолжает расти, пишет экономист Банка Эстонии Мари Релль.
Экономист Банка Эстонии Мари Релль.
  • Экономист Банка Эстонии Мари Релль. Foto: Eesti Pank
Общий оборот экспорта товаров в третьем квартале был на 2,8% больше, чем год назад, а экспорт услуг вырос на 7,6%.

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