Экономист Банка Эстонии: видно некоторое оживление экономики

По данным Департамента статистики, в октябре 2024 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 12%, импорт – на 10%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,7 миллиарда евро и импортировано на около 2 миллиардов евро. Дефицит товарообмена достиг 303 миллиона евро.