Назад 09.12.24, 09:51 В октябре экспорт значительно вырос По данным Департамента статистики, в октябре 2024 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 12%, импорт – на 10%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,7 миллиарда евро и импортировано на около 2 миллиардов евро. Дефицит товарообмена достиг 303 миллиона евро.

Больше всего, а именно на 8 миллионов евро, сократился экспорт металла и изделий из металла. Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann

Аналитик внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что по сравнению с прошлым годом в октябре рост внешней торговли был наибольшим за весь год: «Реэкспорт, т.е. вывоз из страны ранее ввезенных в нее товаров, в октябре вырос на 5%, экспорт товаров эстонского производства увеличился на целых 17%. По сравнению с прошлым годом увеличилась также доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта, которая в октябре этого года составила 66%. Больше всего экспортировались древесина и изделия из древесины, а также электрооборудование эстонского производства. Экспорт этих товаров также увеличился больше всего».

Из товаров в октябре больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (14%), а также древесину и изделия из древесины (11%). По сравнению с тем же месяцем 2023 года больше всего увеличился экспорт из Эстонии сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 52 миллиона евро), электрооборудования (на 45 миллионов евро), а также древесины и изделий из древесины (на 44 миллиона евро). Больше всего, а именно на 8 миллионов евро, сократился экспорт металла и изделий из металла.

В октябре товары больше всего экспортировались в Финляндию (15% от общего объема экспорта), Латвию (12%), Швецию (8%) и Литву (8%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию — минеральную продукцию, в Швецию — древесину и изделия из древесины и в Литву — транспортные средства. Больше всего увеличился экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки (на 45 миллионов евро, что немного больше, чем в два раза), куда больше, чем в прошлом году, ввозилось электрооборудование.

В октябре больше всего импортировали транспортные средства (14% от общего объема импорта), электрооборудование (13%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). В годовом сравнении более всего увеличился импорт транспортных средств (на 43 миллиона евро), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 32 миллиона евро), а также электрооборудования (на 30 миллионов евро). Более всего, а именно на 9 миллионов евро, сократился импорт механического оборудования.

Основными партнерами по импорту в октябре были Финляндия (14% от общего объема импорта), Германия (11%) и Латвия (10%). Из Финляндии больше всего импортировали минеральную продукцию, из Германии — транспортные средства и из Латвии — сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. За год больше всего увеличился импорт товаров из Польши (на 34 миллиона евро, т.е. на 26%), откуда больше всего ввозилось транспортных средств.