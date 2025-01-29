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  • 30.01.25, 07:00

Время Трампампам: почему Эстония давно не была так тесно связана с глобальной политикой

Хамский разговор президента США с премьер-министром Дании и обозначение канадского премьера «губернатором» не просто напоминает манеры заокеанского двойника, не признающего президента Украины и строящего козу европейским политикам. Это проект новой цивилизации, пишет колумнист ДВ Ян Левченко.
Ян Левченко
  • Ян Левченко Foto: Алишер Шарипов
Признаюсь, когда я впервые увидел «зигу Маска» (термин, кажется, уже устоялся), я тут же начал искать аргументы, «почему-это-что-то-другое». Механизм простой: ты видишь вполне конкретную вещь, но говоришь, что этого быть не может. Твои привычные координаты смещаются, но это не сразу помещается в голове. На мое нежелание видеть очевидное указал один приятель-журналист, но я, конечно, отмахнулся.
Вскоре поиски «приличной» генеалогии странного жеста были пресечены самим главой новоявленного департамента государственной эффективности США. В ходе своего выступления по видеосвязи на предвыборном митинге ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Маск призвал присутствующих поднять руки в знак приветствия. Ну и, конечно, для подтверждения величия всех собравшихся.
До последнего теплилась надежда, что Маск – сначала двигатель прогресса, а уже потом толстосум с заскоками. Тем не менее, в ходе российско-украинской войны он пережил характерную эволюцию от поддержки Украины системами связи Starlink до пророссийских и антисемитских заявлений в соцсети X. Такова траектория съезжания крыши на почве неограниченного могущества. Наконец, став самым богатым человеком в истории капитализма, Маск начал открытую поддержку Трампа, что нетипично для политической культуры США.
Такова траектория съезжания крыши на почве неограниченного могущества.
Среди так называемых «старых денег», как принято в США называть людей из «хороших семей», инвестирующих в политику, не принято ничего афишировать. Тогда как нувориш Маск давно ведет себя подчеркнуто эксцентрично – еще когда его состояние составляло жалкие 20 млрд, он явился в телевизионный эфир с косяком травы. До начала 2020-х годов это были не более чем провокационные «шалости». Теперь игра пошла по-крупному. Маск как бы говорит всему миру: «Я буду делать, что хочу, а вы не сделаете мне ничего, ясно?»
Ровно то же самое Владимир Владимирович Путин, годящийся Маску в юные отцы, делает начиная примерно с 2022 года. В тот год он окончательно поехал по встречке, потому что за восемь предшествующих лет убедился в своей полной безнаказанности. Это еще один важный механизм: неограниченные возможности делают любого человека беспредельщиком. Способность сотрясать землю и вершить судьбы народов не дается от рождения. Она воспитывается теми же народами, у которых либо выученная беспомощность, либо самоуверенность за гранью самообольщения.
Способность сотрясать землю и вершить судьбы народов не дается от рождения. Она воспитывается теми же народами, у которых либо выученная беспомощность, либо самоуверенность за гранью самообольщения.
Представление о том, что США – синоним демократии, где веками выстроенные институты работают, как часы, оказалось поколеблено за неделю. Воцарившийся в Белом Доме человек, похоже, послан какими-то силами, превосходящими сумму человеческих усилий, чтобы положить конец прежнему миропорядку, который начал устанавливаться на рубеже XIX-XX веков. Опираясь друг на друга, Илон Маск и 47-й президент выстраивают мощную арку. Темная энергия второго многократно усиливается деньгами первого. А деньгам все равно, кому помогать. Более того, избавление от остатков человеческого лишь укрепляет силу денег и открывает перспективу реализованной антиутопии, где у избранных есть больше, чем все, а остальные быстро и бесследно идут на дно.
За одну-единственную неделю росчерком пера Трамп начал крестовый поход против мигрантов, остановил программы инклюзивности и международной помощи, погрузил в неопределенность множество независимых медиа, которые на самом деле зависимы от схем поддержки, обеспечиваемых американскими фондами. Но, конечно, ярче других инициатив проявили себя практические шаги по возвращению утраченного величия Америки.
Стоит признать, что напряженные отношения с Мексикой и Колумбией образуют давний сюжет. Усиление давления на эти страны со стороны США – не новость. Какие бы ужасные решения ни приняла администрация Трампа, это будет развитие продолжительного конфликта. Тогда как объявление Канады «51-м штатом» и намерение аннексировать Гренландию – это действительно что-то новое. Точнее, чуть подзабытое старое. Трамп приглашает нас вернуться в XIX век, когда завершался трехсотлетний колониальный передел мира.
Трамп приглашает нас вернуться в XIX век, когда завершался трехсотлетний колониальный передел мира.
Если Путин открыл ящик Пандоры с дронами и ракетами «Кинжал», а ХАМАС через год подтвердили, что так было можно, то новые территориальные претензии США ломают всю политическую архитектуру северного полушария. Они не ставят ее под вопрос и не угрожают ей, но именно ломают с целью отсечь от Америки всех, за счет кого она окрепла во Вторую мировую войну. Трамп спокойно проживет без Европы. До нее ли, когда Маск в ближайшем будущем докажет, что на Марсе таки есть жизнь, и безумный президент, несмотря на почтенный возраст, будет первым пассажиром комфортабельного шаттла!
Хамский разговор с премьер-министром Дании и обозначение канадского премьера «губернатором» не просто напоминает манеры заокеанского двойника, не признающего президента Украины и строящего козу европейским политикам. Это проект новой цивилизации, где высокие технологии и пещерный примитив прекрасно уживаются в духе повести Владимира Сорокина «День опричника» (2006). Не так давно о нем писали, что он с удивительной точностью изобразил Россию эпохи русско-украинской войны. Выходит, однако, автору удалось создать еще более масштабную картину.
Когда поворачивается колесо истории такой величины, маленькие элементы мировой архитектуры оказываются в состоянии парадоксального покоя. Они ничего не решают и поэтому могут не рыпаться. Трамп ясно дал понять Дании, что не принимает во внимание ее субъектность. А действующий союз европейских стран в его картине мира не стоит и ломаного гроша, никто ни за кого не впишется. И это тревожный сигнал остальным составляющим европейского единства.
Возможно, Трамп и не собирается водить дружбу с Путиным, это ему ни к чему. Но его позиция открывает перспективу такого передела Европы, который нужен Путину и выгоден его заокеанскому партнеру. Что-то вечно мямлящая и дрожащая над своими ценностями Европа может быть эффективно ослаблена и расколота. Для этого даже не придется упразднять НАТО, так как любое бесстыдство можно объяснить требованиями чьей-либо безопасности.
В этом смысле балтийские страны оказываются в наиболее уязвимом положении. До 20 января 2025 года можно было говорить, что Россия в любой момент готова предоставить Молотова для подписания очередного «секретного протокола». Проблема состояла в отсутствии подходящего Риббентропа, с которым можно было бы выгодно договориться. Сейчас предпосылки для его появления сильны, как никогда. Хотя может, и пронесет. Ведь маленькие щепки расколотого мира держатся на штормовой волне лишь благодаря своим скромным размерам.
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