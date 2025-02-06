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  • 06.02.25, 10:23

КАРТА: заправки, которые будут работать даже при отключении электричества

В эти выходные Эстония отключится от российской электрической сети. Эксперты не исключают, что это может привести к кратковременному отключению электричества.
Некоторые автозаправочные станции Circle C также состоят в «кризисной сети».
  • Некоторые автозаправочные станции Circle C также состоят в «кризисной сети». Foto: Liis Treimann
Если электричество исчезнет полностью – хотя это считается крайне маловероятным – работу продолжат автозаправочные станции, входящие в «кризисную сеть».
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