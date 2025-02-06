КАРТА: заправки, которые будут работать даже при отключении электричества

В эти выходные Эстония отключится от российской электрической сети. Для местных поставщиков жизненно важных услуг это означает необходимость вспомнить давно убранные в ящик кризисные планы, но есть и такие компании, которые уже несколько месяцев размышляют, что делать, если электричество пропадет.
Электростанции, ветропарки и крупнейшие накопители энергии, управляемые концерном Eesti Energia, в предстоящие выходные готовы поддерживать бесперебойное подключение Эстонии, Латвии и Литвы к континентальному европейскому частотному диапазону.
По прогнозу эстонского системного оператора Elering, поддержание стабильной частоты в энергосистеме Эстонии после отключения от российской энергосистемы будет обходиться примерно в 60 млн евро в год, передает rus.err.ee.
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.