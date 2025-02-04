Назад 05.02.25, 11:28 В ожидании десинхронизации: как предприниматели готовятся к возможному отключению электричества? В эти выходные Эстония отключится от российской электрической сети. Для местных поставщиков жизненно важных услуг это означает необходимость вспомнить давно убранные в ящик кризисные планы, но есть и такие компании, которые уже несколько месяцев размышляют, что делать, если электричество пропадет.

Руководитель находящейся в Юри заправки Circle K демонстрирует генератор, который обеспечит работу станции даже в случае полного отключения электричества. Foto: Andras Kralla

Если электричество полностью исчезнет – хотя сейчас никто в это не верит – сеть заправок Circle K обладает достаточной мощностью генераторов, чтобы поддерживать работу семи заправок по всей Эстонии. В таком случае в первую очередь топливо на заправках получат машины экстренных служб, а затем все остальные, сообщил директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик.

Заправка Circle K в Юри – одна из тех, что продолжит работу в случае самого негативного сценария. Однако на данный момент компания не считает вероятным, что негативный сценарий воплотится в жизнь, и никаких особых мер на выходные не запланировано. «Не будем заранее нагонять тревожность», – отметил глава заправки Эрко. Работникам заправки кризисный план напомнили, а инструкция по работе генератора была найдена.

В сети Alexela при отключении электричества продолжат работать около 15 заправок по всей Эстонии, сообщил председатель правления Alexela Марти Хяэль. По его словам, кризисный план для заправок как поставщиков жизненно важных услуг – не новость, подобные планы у них всегда готовы, например, на случай штормов.

Alexela также является энергетической компанией, и подготовила план и в этом направлении, однако здесь многое зависит от оператора сети Elering, который обязан обеспечивать предоставление услуги. «Мы предполагаем, что Elering готов и сможет гарантировать, что система останется в рабочем состоянии», – отметил Хяэль.

Уик-энд десинхронизации Многолетняя подготовка к отключению от электрических сетей России и Беларуси завершится в эти выходные. 8 февраля соединения от Калининграда до Нарвы будут поочередно разъединены, и с этого момента частоту в сетях будет поддерживать резерв, заказанный странами Балтии, а не Россия. Для потребителей это, скорее всего, означает немного более высокие цены на электроэнергию в первые выходные.

Долгая подготовка

Руководитель пищевой промышленной компании E-Piim Яанус Муракас признался, что готовится к десинхронизации уже полгода, и привлекал для этого различных экспертов в области энергетики.