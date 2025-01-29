Назад 29.01.25, 16:00 После десинхронизации с БРЭЛЛ расходы на поддержание частоты составят 60 млн евро в год По прогнозу эстонского системного оператора Elering, поддержание стабильной частоты в энергосистеме Эстонии после отключения от российской энергосистемы будет обходиться примерно в 60 млн евро в год, передает rus.err.ee.

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Часть этих расходов планируется взимать напрямую с потребителей, и, по прогнозу системного оператора, среднему домохозяйству это будет обходиться в 15 евро в год, хотя точная цена выяснится только после запуска соответствующего рынка.

До настоящего времени баланс между производством и потреблением электроэнергии в странах Балтии обеспечивал российский системный оператор, но после отключения от российской энергосистемы странам Балтии придется делать это самостоятельно.

Для этого необходимы резервные мощности, которые задействуются в случае необходимости, если в результате аварии или по другой причине производство энергии становится ниже потребления.

Резервные мощности будут закупаться через специально созданный для этой цели рынок, который заработает в следующий вторник – за четыре дня до запланированной десинхронизации.