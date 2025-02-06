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  • 06.02.25, 13:51

Катри Райк: проект расширения больницы за 40 млн завис почти год назад

Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что подготовительная работа по строительству нового корпуса Нарвской больницы застопорилась уже почти год назад. Если Нарва не уложится в отведенные на проект сроки, есть опасность, что предусмотренные на это 40 млн евро из еврофондов могут уйти в другой город, сказала мэр.
Катри Райк выслушивает неудобный вопрос на пресс-конференции.
  • Катри Райк выслушивает неудобный вопрос на пресс-конференции. Foto: Николай Андреев
После третьего пришествия Катри Райк на пост мэра новая городская управа изменила составы советов муниципальных учреждений, в т.ч. Нарвской больницы. На своих местах в ее совете остались представители Клиники Тартуского университета и Минсоцдел. Остальные места в совете занимали депутаты горсобрания от прежней правящей фракции, теперь их сменили депутаты-сторонники новой правящей коалиции. Катри Райк стала председателем совета больницы вместо Алексея Евграфова.

Райк: все хотят эти 40 млн

На прошлой неделе прошло первое заседание нового совета, и у него возникли серьезные вопросы по проектированию нового корпуса больницы – соответствующий конкурс госпоставки почти год назад начал оспаривать в суде один из участников.
«К сожалению, там сейчас судебное разбирательство с поставками. Только сегодня доктор Ланно (член правления Нарвской больницы Юллар Ланно – прим. ред.) ходатайствовал у города о разрешении на проектирование, – рассказала Катри Райк в среду 5 февраля. – В пятницу у нас будет собрание по этому поводу. Я не скажу, что это прямо кризис-кризис, но это вопрос, к которому сейчас очень большое внимание».
«Ситуация, скажу честно, сложная», – сказала мэр Нарвы.
По ее словам, подготовка к строительству фактически остановилась 1 марта прошлого года, то есть 11 месяцев назад. Теперь, сказала мэр, она встретится с адвокатами и попытается найти способ ускорить работу:
«Мы рискуем не сделать все в тех требуемых временных рамках, которые есть у европейского фонда. Я подчеркиваю, что до 2030 года это почти единственные в Эстонии инвестиции, которые идут в медицинскую систему – мы и Курессааре. Все смотрят, что мы не делаем все вовремя, все хотят эти 40 миллионов. Поэтому все надо делать вовремя, корректно, четко. Сейчас за год ничего с места не сдвинулось».

Евграфов: мэр поднимает панику

Прежний председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов с оценкой нынешнего мэра не согласен. По его словам, конкурс госпоставки на проектирование нового корпуса больницы оспорила фирма, которая фактически не могла его выиграть.
«Фирма, которая дала, если я не ошибаюсь, четвертую цену, то есть никак не могла быть названа победителем, пошла оспаривать конкурс», – рассказал он.
Евграфов отметил, что, планируя строительство нового корпуса, в совет больницы специально ввели представителя Министерства социальных дел, то есть больница сотрудничала с государством, работали юристы, планировалось объявить тендер неудавшимся и начать новый.
«Ни о какой возможной потере 40 миллионов речи быть не может. Все идет по рабочему плану, и деньги у Нарвы никто не отберет, не нужно пугать этим людей», – сказал Алексей Евграфов.
«Если мы посмотрим, как Катри управляет городом – это попытки создания какого-то хаоса, – прокомментировал Евграфов заявление мэра. – На самом деле эта хаотичность в движениях мешает людям выполнять работу, сбивает их с рабочего ритма. Люди знают, кто что должен делать, чтобы процесс двигался, и с ее стороны должна быть помощь, а не лишнее взбаламучивание воды».
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