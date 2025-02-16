Администрация США все чаще подает сигналы о том, что сделка с Россией может быть заключена за спиной европейцев, а возможно, и самих украинцев. Однако эксперт по безопасности Райнер Сакс заявил в передаче «Лидер мнений Äripäev», что американцам это так легко не удастся.
- Вице-президент США Джей Д. Вэнс еще в пятницу заявил европейцам, что проблема безопасности заключается не в России или Китае, а в миграции, над которой Еврпа утратила контроль. Foto: Zumapress/Scanpix
В связи с прошедшей в минувшие выходные в столице Баварии, Мюнхене, Мюнхенской конференцией по безопасности в общественных дискуссиях звучат параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда Великобритания и Франция, обещавшие военную поддержку Чехословакии, вместо этого заключили договор с Гитлером и Муссолини, фактически предоставив нацистам свободу действий в Центральной Европе.
Однако, по словам Райнера Сакса, хотя историческая параллель с Мюнхеном звучит эффектно, реальная ситуация сегодня совершенно иная.
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