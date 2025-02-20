Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%302,55
  • OMX Riga0,24%876,71
  • OMX Tallinn0,75%1 906,18
  • OMX Vilnius−0,45%1 180,87
  • S&P 500−0,58%6 108,7
  • DOW 30−0,89%44 224,92
  • Nasdaq −0,67%19 921,49
  • FTSE 100−0,46%8 672,36
  • Nikkei 225−1,24%38 678,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%92,37
  • OMX Baltic−0,28%302,55
  • OMX Riga0,24%876,71
  • OMX Tallinn0,75%1 906,18
  • OMX Vilnius−0,45%1 180,87
  • S&P 500−0,58%6 108,7
  • DOW 30−0,89%44 224,92
  • Nasdaq −0,67%19 921,49
  • FTSE 100−0,46%8 672,36
  • Nikkei 225−1,24%38 678,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%92,37
  • 20.02.25, 16:06

Согласованы новые требования к текстильным и пищевым отходам

Совет Европейского Союза и Европейский парламент согласовали поправки в рамочную директиву ЕС по отходам, регулирующие правила обращения с текстильными и пищевыми отходами, пишет rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
Согласно этим поправкам, страны-члены ЕС должны будут сократить выбрасывание продуктов питания в промышленности и производстве на 10%.
Для этого они должны будут сократить выбрасывание продуктов питания в розничной торговле и потреблении на 30% (в расчете на человека).
В сфере текстильных отходов каждое государство-член будет обязано ввести систему расширенной ответственности производителя для текстильных изделий и обуви, обязав производителей продукции содействовать ее последующей переработке.
Вводится требование сортировать бывший в употреблении текстиль перед его экспортом, а также экспортировать вторичный текстиль только в том случае, если в месте экспорта возможна его экологичная переработка.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 14.02.25, 11:44
Министерство климата учит мухлевать с переработкой отходов
Министерство климата предложило органам местного самоуправления юридически корректное решение, позволяющее обойти ужесточившиеся правила обращения с текстильными отходами.
Биржа
  • 23.01.25, 09:40
Эстонская «зеленая» акция оказалась в черном списке у скандинавских инвесторов
В Дании и пенсионные фонды Danske Bank, и другие фонды включили производителя возобновляемой энергии Enefit Green в черный список из-за неспособности компании полностью отказаться от ископаемого топлива.
ТОП
  • 24.01.25, 14:37
ТОП компаний по переработке отходов: критика реформы не утихает
Удивительно, но в верхних строчках ТОПа компаний по переработке отходов лидируют не известные компании, а скорее малые компании. При этом к реформе утилизации отходов все относятся критически.
Новости
  • 02.01.25, 12:15
Обзор наиболее важных изменений в законодательстве в 2025 году
Министерство климата предоставило обзор наиболее важных изменений в законодательстве, которые вступили в силу 1 января 2025 года. Некоторые из этих изменений касаются строительного кодекса и энергоэффективности зданий.
  • ST
Content Marketing
  • 05.02.25, 15:52
Почему планирование кухни стоит начать уже на этапе строительства дома?
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.

Самые читаемые

1
Новости
  • 18.02.25, 16:07
Глава Eesti Energia: мы платим за импортируемую из Финляндии электроэнергию больше, чем должны
2
Новости
  • 19.02.25, 08:55
Трюк больше не работает: при продаже фирмы придется платить налог
3
Новости
  • 19.02.25, 14:19
Нарвский завод магнитов начинает работу
4
Новости
  • 19.02.25, 14:12
Фирма-газель всполошила Налоговый департамент. «Спросили, не танкист ли я»
5
Новости
  • 18.02.25, 08:34
Тартуские бизнесмены стали единственными владельцами крупного производителя продуктов
6
Новости
  • 17.02.25, 16:40
Обанкротилась уже шестая компания Роосааре

Последние новости

Новости
  • 20.02.25, 17:17
Окружной суд признал Мартина Репинского виновным в мошенничестве
Новости
  • 20.02.25, 16:59
Nobe построит 30-этажный образовательный кампус EBS за 69 млн евро
Новости
  • 20.02.25, 16:06
Согласованы новые требования к текстильным и пищевым отходам
Новости
  • 20.02.25, 14:11
Правительство ставит на паузу субсидирование морских ветропарков
Биржа
  • 20.02.25, 13:43
Harju Elekter терпит миллионные убытки
Торги акциями начались с падения
Биржа
  • 20.02.25, 13:33
Акции Infortar достигли рекордного уровня
Биржа
  • 20.02.25, 12:30
Tallink ушел в убыток, но удивил дивидендами
Акции отреагировали положительно
Новости
  • 20.02.25, 12:02
В большинстве городов Ида-Вирумаа не осталось ни одной банковской конторы

Сейчас в фокусе

Налогово-таможенный департамент вынес обязывающее предварительное решение, которое повлияет на сложившуюся налоговую практику.
Новости
  • 19.02.25, 08:55
Трюк больше не работает: при продаже фирмы придется платить налог
По словам Пилле-Рийн Раудсепп, основательницы Balmax, нельзя застревать в зоне комфорта. «Здоровое недовольство должно двигать вперед», – отметила она.
Новости
  • 19.02.25, 14:12
Фирма-газель всполошила Налоговый департамент. «Спросили, не танкист ли я»
Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин (слева направо).
Новости
  • 19.02.25, 11:35
Переговоры России и США: Трамп предложил провести выборы в Украине, Зеленский не намерен идти на ультиматумы
Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко.
Новости
  • 18.02.25, 16:07
Глава Eesti Energia: мы платим за импортируемую из Финляндии электроэнергию больше, чем должны
Надеюсь, картина на стене в кабинете руководителя Coop Pank Маргуса Ринка дает понять, что у банка есть свои цели.
Инвестор Тоомас
  • 19.02.25, 11:57
Инвестор Тоомас: хмурюсь, но не продаю
Есть два типа защиты от плохого брокера, но многое зависит и от самого инвестора.
Подсказка
  • 19.02.25, 06:00
Как защищен инвестор от проблем брокера?
ТОП: самые щедрые работодатели в сфере строительства
ТОП
  • 18.02.25, 17:05
ТОП: самые щедрые работодатели в сфере строительства
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов
  • ST
Content Marketing
  • 25.01.25, 19:12
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025