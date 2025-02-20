Согласованы новые требования к текстильным и пищевым отходам

Совет Европейского Союза и Европейский парламент согласовали поправки в рамочную директиву ЕС по отходам, регулирующие правила обращения с текстильными и пищевыми отходами, пишет rus.err.ee.
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Согласно этим поправкам, страны-члены ЕС должны будут сократить выбрасывание продуктов питания в промышленности и производстве на 10%.
Для этого они должны будут сократить выбрасывание продуктов питания в розничной торговле и потреблении на 30% (в расчете на человека).
В сфере текстильных отходов каждое государство-член будет обязано ввести систему расширенной ответственности производителя для текстильных изделий и обуви, обязав производителей продукции содействовать ее последующей переработке.
Вводится требование сортировать бывший в употреблении текстиль перед его экспортом, а также экспортировать вторичный текстиль только в том случае, если в месте экспорта возможна его экологичная переработка.
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