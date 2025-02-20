Назад 20.02.25, 16:06 Согласованы новые требования к текстильным и пищевым отходам Совет Европейского Союза и Европейский парламент согласовали поправки в рамочную директиву ЕС по отходам, регулирующие правила обращения с текстильными и пищевыми отходами, пишет rus.err.ee.

Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

Согласно этим поправкам, страны-члены ЕС должны будут сократить выбрасывание продуктов питания в промышленности и производстве на 10%.

Для этого они должны будут сократить выбрасывание продуктов питания в розничной торговле и потреблении на 30% (в расчете на человека).

В сфере текстильных отходов каждое государство-член будет обязано ввести систему расширенной ответственности производителя для текстильных изделий и обуви, обязав производителей продукции содействовать ее последующей переработке.

Вводится требование сортировать бывший в употреблении текстиль перед его экспортом, а также экспортировать вторичный текстиль только в том случае, если в месте экспорта возможна его экологичная переработка.