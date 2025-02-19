Назад 19.02.25, 13:46 ЕС согласовал очередной пакет санкций в отношении России В среду, 19 февраля, страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций в отношении России.

Новые санкции ЕС в отношении России призваны, кроме прочего, усилить борьбу с российским «теневым флотом». Foto: Andras Kralla

Как сообщила Польша, являющаяся сейчас председателем Совета ЕС, ограничения вступят в силу 24 февраля 2025 года – в третью годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины, пишет DW

Как сообщает корреспондент издания, в рамках нового пакета санкций еще 13 российских банков будут отключены от системы SWIFT. Кроме того, восемь российских медиакомпаний лишатся своих лицензии для работы на территории ЕС. Кроме того, вводится широкий запрет на импорт российского алюминия и алюминиевых сплавов, а также запрет на экспорт устройств, которые могут быть использованы для управления боевыми беспилотниками. Здесь подразумеваются, например, приставки для видеоигр.

Меры против российского «теневого флота»

При этом ЕС намерен ужесточить борьбу с так называемым «теневым флотом» РФ, состоящим из танкеров, перевозящих нефть из РФ в обход международных санкций или занимающихся незаконным экспортом украинского зерна. Некоторые наблюдатели считают «теневые» танкеры РФ также причастными к актам диверсии против критически важной коммуникационной инфраструктуры стран ЕС, в частности, к участившимся в последнее время обрывам кабелей на дне Балтийского моря.

Новые ограничения предусматривают возможность наказания для капитанов и владельцев подобных судов. В случае попадания под санкции им будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в Евросоюзе будут заморожены. Как пояснила Польша, цель подобных мер – сдерживание. Ранее капитаны «теневых» танкеров могли уйти от наказания, поскольку бросать якорь в международных водах не запрещено, поясняет агентство dpa.

В борьбе с российским «теневым флотом» в прошлом году страны ЕС запретили 80 судам заходить в свои порты и гавани, а сторонним компаниям – оказывать таким судам услуги. После вступления в силу 16-го пакета санкций ЕС в этот список добавятся еще 73 танкера.

Кроме того, вводится запрет на транзакции с 11 портами и аэропортами в РФ, которые, как считают в ЕС, связаны с обхождением правила, устанавливающего «потолок цен» на российскую нефть.