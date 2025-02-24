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  • 24.02.25, 12:58

Министр: тем, у кого только первая пенсионная ступень, в будущем придется жить в бедности

Банк Эстонии прогнозирует, что система государственных пенсий, то есть первой ступени, неустойчива, и в какой-то момент социального налога для их выплаты окажется недостаточно, пишет rus.err.ee.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало.
  • Министр социальной защиты Сигне Рийсало. Foto: Liis Treimann
Сложнее всего станет, когда с рынка труда начнут уходить те, кто родился в конце 70-х и 80-е.
«По данным на 2023 год, люди старше 65 лет составляли около 20% населения, но прогнозы говорят, что уже к 2040 году этот показатель увеличится до 25%. Это довольно большая доля. Рождаемость все падает, и молодых людей меньше, чем нужно. Это, конечно, увеличит нагрузку на общество, поскольку стареющее население требует больше ресурсов», – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ).
Уже сейчас очевидно, что такую нагрузку государственная система вряд ли выдержит.
«Тем, у кого только первая пенсионная ступень, к сожалению, в будущем придется жить в бедности. А те, у кого есть вторая и третья ступени, кто инвестирует в ценные бумаги или недвижимость, будут в лучшей ситуации. Это создаст разрыв в уровнях жизни. Если многие окажутся ниже прожиточного минимума, государству придется платить, чтобы поднять их на уровень этого минимума. Это означает дополнительные финансовые обязательства для государства и всего общества», – пояснила Рийсало.
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