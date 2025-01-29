Назад 29.01.25, 06:00 «Нам не надо: умрем через два года». Хотят ли жители Эстонии утеплять свои дома? Счета за отопление перевалили за несколько сотен евро. Один из способов их уменьшить – сделать реновацию дома. Но насколько к такому шагу готовы сегодня жители Эстонии?

Foto: Рауль Меэ

«Сделаешь реновацию, возьмешь кредит, а через три-четыре года начнется война», – описывает член правления пяти девятиэтажных домов в Нарве Виктор Рогов типичные страхи жителей панелек в Ида-Вирумаа, когда речь заходит о том, чтобы взять кредит на реновацию.

«Больше всего они боятся, конечно, самого кредита. Цены выросли, пенсии не увеличиваются, из всего высчитывают налоги, – рассуждает он. – Поэтому многие считают, что зимой они кое-как проплатят, зато летом счета будут ниже. А если взять кредит, то его придется выплачивать круглый год».

Сам Рогов считает страхи перед реновацией иррациональными. Он убежден, что экономия на счетах за отопление с лихвой покроет выплаты по кредитам, но главное – повысит качество жизни.

«Если в доме завелся грибок, то при проведении реновационных работ он, как правило, уходит. А если не пожалеть пары тысяч евро на приведение торца в порядок, то и выглядеть дом будет лучше. Живем один раз – так почему не прожить свою жизнь так, чтобы это было максимально комфортно?» – удивляется он.

«Хотели как-то утеплить два дома. “Нет, нам не надо, мы умрем через два года”. Прошло два года, и те же люди меня спрашивают: “А почему ты все дома утепляешь, а наш – нет?” “Так вы же умирать собрались”, – напомнил им я», – вспоминает Рогов свои переговоры с жильцами.

Реновация не для бедных

«Провели несколько собраний в домах, которыми я управляю, в основном все против, – вторит ему председатель нарвского квартирного товарищества на Виру, 11 Анна Мигунова. – Неудивительно: жильцы – в основном пенсионеры или люди, получающие минимальную зарплату. Я много раз говорила публично: программы реноваций домов рассчитаны исключительно на людей, получающих среднюю зарплату (хотя бы 1500 евро в месяц на руки). Такие люди готовы брать кредит и делать реновацию. Бабушка, чья пенсия меньше 800 евро, или человек, работающий за минималку, этого себе позволить не может».

По словам Мигуновой, жильцы в управляемых ею домах готовы делать реновацию, но постепенно, по частям. Это тоже дает эффект и позволяет снизить расходы на отопление на 20-30%, но сопряжено с рисками.

«Это полумеры. Чем мне нравятся программы, на которые дает гарантию KredEx, – там есть официальная процедура, тендер, выбор поставщика. А значит, вероятность того, что работы будут проведены качественно, резко повышается. А если реновацию делать частично, то ее будут делать местные фирмы. Не знаешь, кто попадется», – говорит она.

«Не обязательно прибегать к кредитам, когда делаешь реновацию дома, – говорит член правления таллиннского квартирного товарищества на Кадака теэ, 163 Яна Соллманн. – Мы, например, поменяли однотрубную систему на двухтрубную, полностью на свои средства. Однако ты должен понимать, что делаешь, ибо фирм сейчас очень много. У нас плохо получилось с балконами: попали на фирму, которая постоянно “переобувалась”, меняла название, хотела выводить наличку. В итоге заканчивала работы совершенно другая компания, а с теми мы судились два года», – рассказывает она.

Не в экономии дело

Главным драйвером, мотивирующим жильцов проводить реновацию домов, является гарантия, которую дает государственная организация EIS (бывший KredEx).

По словам консультанта EIS в Ида-Вирумаа Людмилы Пеусса, сейчас целевое учреждение дает гарантию в размере 50% от стоимости ремонтных работ (55% – при использовании заводских элементов, 60% – для маленьких домов или зданий в исторической зоне, 70% – для памятников старины).

«В прошлом году условия были более щедрыми: тогда EIS покрывала 70% проекта (80% – при квартальной реновации, при использовании заводских элементов или строительстве лифта). Это были программы, предусмотренные именно для Ида-Вирумаа, и они были полностью исчерпаны, т.е. недостатка в желающих не было», – опровергает она распространенное мнение, что жители Ида-Вирумаа не хотят утеплять свои дома.

Однако сейчас условия EIS жестче, и заявок пока значительно меньше. По словам Пеусса, препятствием для взятия кредита нередко становится и размер дома.

«Чем он больше, тем более разношерстны собственники, тем хуже они знают друг друга и тем сложнее им договориться, – отмечает она. – Недостаток же маленьких домов в том, что для каждого собственника квартир реновация обходится дороже».

Пеусса также обращает внимание на то, что экономия на счетах за отопление, которая достигается с помощью реновации, как правило нивелируется выплатами по кредиту, и напрямую сэкономить не удается. Зато это получается сделать косвенно: за счет того, что не придется постоянно проводить мелкие ремонтные работы по дому.

«В среднем реновация дает экономию на счетах за отопление в размере 52%. Знаю дом, где удалось сэкономить 70%. Как правило, в таких домах зимние выплаты (и отопление, и кредит) такие же, как в нереновированных домах. Летом выплаты повышаются – надо выплачивать кредит», – рассказывает Пеусса.

«Однако как сегодня живут в нереновированных домах? В нашем доме зимой платят за отопление, а летом платим деньги на целевые взносы – т.е. повышаем плату с квадратного метра, чтобы копить на какие-то работы (реновационные, аварийные и т.д.). Поэтому говорить о том, что летом в многоквартирном доме расходов нет, не приходится – если дом не реновирован, вы все равно на что-то копите», – поясняет она.

«Сделали реновацию пять лет назад, были счастливы ровно год, – вспоминает член правления квартирного товарищества на Палласти, 34 Татьяна Беляева. – Даже с учетом выплат по кредиту наши счета стали меньше. Но дальше случился этот сумасшедший рост цен за мегаватт-час».

Беляева имеет в виду энергетический кризис, случившийся в Эстонии в 2021 году, когда резко взлетели цены на электричество и отопление. По ее словам, это повышение цен полностью свело на нет тот эффект, который дала реновация.

«300 евро за отопление трехкомнатной квартиры – что тут еще говорить? Если в течение года после реновации отопление в квартирах постоянно было включено, то теперь ситуация иная: дом остывает. Люди пытаются экономить и стараются включать отопление как можно реже, – пояснила она. – Так что, ничем хорошим порадовать не могу. Грустная у вас получится статья».

С 2022 года цены на отопление в Эстонии возросли, однако средний процент увеличения варьируется в зависимости от региона и поставщика тепла. В Нарве тарифы на отопление увеличились на 177%: с 39,83 €/МВт·ч в 2022 году до 108,93 €/МВт·ч в декабре 2024 года, пишет Delfi. Стоимость центрального отопления увеличилась в несколько раз: с 27,44 евро за мегаватт-час до 91,33 евро за мегаватт-час, сообщает gazeta.ee.