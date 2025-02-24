Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,15%301,75
  • OMX Riga0,02%880,09
  • OMX Tallinn1,25%1 929,99
  • OMX Vilnius0,11%1 172,34
  • S&P 500−0,5%5 983,25
  • DOW 300,08%43 461,21
  • Nasdaq −1,21%19 286,93
  • FTSE 1000,00%8 658,98
  • Nikkei 2250,26%38 776,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%91,84
  • OMX Baltic0,15%301,75
  • OMX Riga0,02%880,09
  • OMX Tallinn1,25%1 929,99
  • OMX Vilnius0,11%1 172,34
  • S&P 500−0,5%5 983,25
  • DOW 300,08%43 461,21
  • Nasdaq −1,21%19 286,93
  • FTSE 1000,00%8 658,98
  • Nikkei 2250,26%38 776,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%91,84
  • 24.02.25, 16:40

Предприниматель Тыну Руннель – об инвестициях, ИИ, Илоне Маске, власти и свободе

«В данный момент я не особенно предприимчив, скорее как безработный. ВВП Эстонии я увеличиваю в основном покупая еду для своей большой семьи, но моя жизнь не похожа на жизнь рантье, с утра до вечера – сплошная гонка», – рассказал в передаче радио Äripäev «Kuum tool» предприниматель и инвестор Тыну Руннель.
Что тебе нравится в Эстонии? «Таких вещей много! Посмотри на улицу: сейчас мне нравится зима. Через месяц мне понравится весна», — говорит Тыну Руннель, которого, по его же словам, в жизни привлекают 6000 разных вещей.
  • Что тебе нравится в Эстонии? «Таких вещей много! Посмотри на улицу: сейчас мне нравится зима. Через месяц мне понравится весна», — говорит Тыну Руннель, которого, по его же словам, в жизни привлекают 6000 разных вещей. Foto: Mana Kaasik
«Меня увлекает примерно 6000 разных вещей, но нет ни одной, в которой я был бы очень хорош. Помимо бизнеса, меня интересуют и многие другие вещи», – говорит Руннель, который называет себя «генералистом с детства».
«Это мое проклятие... Вероятно».
Свобода – важная тема для Руннеля. Как с личной, так и с общественной точки зрения. Чуть более двух лет назад у него стало значительно больше профессиональной свободы – после ряда сделок по продаже его предыдущих компаний. В семье, в дополнение к сыну и дочери, родились близнецы, и теперь у него одна основная работа – быть отцом.
Руннель был соучредителем логистической софтверной компании Sixfold, которую американская Trimble приобрела в одном пакете с немецкой логистической платформой Transporeon. Sixfold вместе с добровольцами-разработчиками во время пандемии помогала ускорить распределение вакцин. Он также был крупнейшим бенефициаром во время платформы Voo компании TextMagic.
Широкая публика знает Тыну Руннеля как фотографа и человека с ярким слогом в социальных сетях. Например, в X (бывшем Twitter) у него 14 000 подписчиков, а в стремительно растущем Bluesky его эстонские и английские заметки читают 1500 человек.
Илон Маск проверяет моральные границы
«Внутриполитические нелепости США могли бы стать золотым веком для комедийных шоу. Можно было бы просто наслаждаться этим, если бы над будущим не сгущались тучи. Мы находимся на границе с агрессивной, враждебной империей, которая хочет нас уничтожить», – говорит Руннель, который находит поддержку в юморе. «Я всегда шучу, даже на серьезные темы».
Он советует не обращать внимание на российских лидеров и уверен, что ничего нового от них не услышать: «В моем детстве в 1980-х годах в нашей семье не было телевизора. Родителям не нравился этот поток бессмысленной информации, да и мы были бедны».
Президент Дональд Трамп, по мнению Руннеля, сам по себе довольно беспомощен, но способен окружить себя людьми, которые проводят реальные изменения. Один из них – Илон Маск, человек с исключительной работоспособностью, концентрацией и вниманием: «Жаль, что он использует их для создания довольно странного режима. Это вызывает беспокойство».
По словам Руннеля, в США уже были предприниматели, которые не могли установить для себя моральные границы – они видели, что в результате их работы создавались величайшие компании своего времени, и начинали приписывать себе больше заслуг, чем у них на самом деле было. «Компании – это авторитарные организации. Когда их власть становится слишком большой, они используют свой авторитарный подход повсюду».
До сих пор общественные механизмы сдерживали таких людей, и Рокфеллеры приходили и уходили. «Но если появляется тот, кто может снести эти механизмы контроля, то в обществе начинаются долгосрочные проблемы. Пока еще рано говорить, появились ли такие „челюсти“».
”See sööb mu ajud ära!” Aktiivse riskiinvestori roll Tõnu Runnelile ei istu
00:00
Искусственный интеллект занимается каннибализмом
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 07.02.25, 08:29
ТОП инсайдеров: «Происходящее на балтийском рынке – лишь отголоски мировых процессов»
Состав первой пятёрки в ТОПе инсайдеров компаний, котирующихся на Таллинской бирже, за год остался неизменным, однако участники поменялись местами, а стоимость их активов претерпела значительные изменения.
Биржа
  • 12.02.25, 10:52
ТОП: куда и почему инвестируют руководители биржевых компаний? Волнением и не пахнет
В рейтинге инвестиций руководителей компаний, котирующихся на Таллиннской бирже, за год произошло несколько изменений, и в ТОП 10 вошли два совершенно новых имени.
Эпицентр
  • 07.01.25, 07:00
Холодное сердце Таллинна: как «Франц Крулль» морозил Европу и согревал Россию
Имя знаменитого когда-то немецко-российского дельца Франца Крулля в XXI веке снова на слуху в Таллинне: все благодаря новой застройке на месте одноименного предприятия, проект которой продвигает уже современный воротила бизнеса – Таавет Хинрикус. Но кем был сам Крулль и чем прославился основанный им завод на окраине Каламая? Спирт, холодильники, большая политика и торт из денег – в новом историческом тексте ДВ.
  • ST
Content Marketing
  • 18.02.25, 10:19
Selver разрушает миф: качественные товары по разумной цене
Разумный уровень цен в Selver подтверждается как собственными анализами компании, так и опубликованными в СМИ исследованиями покупательских корзин. Прочитайте подробнее и узнайте также семь советов по экономии от Selver.

Самые читаемые

1
Новости
  • 21.02.25, 16:35
Компания, которая привезла чешскую автомобильную схему в Эстонию, проиграла Налоговому департаменту
2
Новости
  • 23.02.25, 14:59
«С большим сожалением». Эстонский стартап прекращает работу
3
Новости
  • 21.02.25, 14:42
Олег Гросс: я простой человек, пенсии мне хватает с лихвой
4
Новости
  • 23.02.25, 10:52
В Германии началось голосование на выборах в бундестаг
5
  • ST
Content Marketing
  • 18.02.25, 10:19
Selver разрушает миф: качественные товары по разумной цене
6
Mнения
  • 21.02.25, 16:22
Делов-то: ошибка на несколько миллиардов евро, что случилось с ветряками и зеленой повесткой?

Последние новости

Новости
  • 24.02.25, 18:34
Алар Карис: у нас нет другого выбора – мы должны сделать экономику умнее
Новости
  • 24.02.25, 16:40
Предприниматель Тыну Руннель – об инвестициях, ИИ, Илоне Маске, власти и свободе
Об инвестициях, искусственном интеллекте, Маске, власти и свободе.
Новости
  • 24.02.25, 12:58
Министр: тем, у кого только первая пенсионная ступень, в будущем придется жить в бедности
Новости
  • 24.02.25, 12:32
Кая Каллас: США распространяют российские нарративы
Биржа
  • 24.02.25, 12:04
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 24.02.25, 11:01
Выборы в Германии: победа консерваторов и крах Шольца
Новости
  • 23.02.25, 15:23
Менеджер Prisma Peremarket: часть продуктов в Хельсинки дешевле, чем в Таллинне
Новости
  • 23.02.25, 14:59
«С большим сожалением». Эстонский стартап прекращает работу

Сейчас в фокусе

Стенвер Йеркку прежде всего известен как сооснователь eAgronom, но он также был связан с «единорогом» Glia.
Новости
  • 23.02.25, 14:59
«С большим сожалением». Эстонский стартап прекращает работу
Владелец JMV Motors Яак Лайксоо ведет ожесточенные споры с налоговыми органами.
Новости
  • 21.02.25, 16:35
Компания, которая привезла чешскую автомобильную схему в Эстонию, проиграла Налоговому департаменту
Рапс. Фото иллюстративное.
Новости
  • 23.02.25, 12:44
Беларусь экспортирует масло, произведенное из украденного в Украине рапса. Замешана и эстонская компания
«Давай по новой, минклимата, все ерунда!» Чиновники правительства слегонца напутали, предоставили совершенно неверные данные и промахнулись на несколько миллиардов евро. Упс! Случайность? Или ловкость рук и никакого мошенничества?
Mнения
  • 21.02.25, 16:22
Делов-то: ошибка на несколько миллиардов евро, что случилось с ветряками и зеленой повесткой?
Стратеги шведских банков Swedbank и SEB выделяют несколько компаний, которые можно держать в портфеле, не опасаясь следующих шагов Трампа.
Биржа
  • 23.02.25, 11:39
Шведские стратеги: десять акций, устойчивых к тарифам Трампа
Комплекс P113 Tervisemaja спроектировала архитектурное бюро PULSS, а построила компания Mitt & Perlebach.
Новости
  • 22.02.25, 12:43
Hepsor нашел крупного арендатора: свободные помещения в P113 Tervisemaja заполняются
Коллекция автомобилей Олега Гросса насчитывает около 60 автомобилей. В основном это или мощные западные, или советские автомобили.
Новости
  • 21.02.25, 14:42
Олег Гросс: я простой человек, пенсии мне хватает с лихвой
Selver разрушает миф: качественные товары по разумной цене
  • ST
Content Marketing
  • 18.02.25, 10:19
Selver разрушает миф: качественные товары по разумной цене

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025