Назад 24.02.25, 16:40 Предприниматель Тыну Руннель – об инвестициях, ИИ, Илоне Маске, власти и свободе «В данный момент я не особенно предприимчив, скорее как безработный. ВВП Эстонии я увеличиваю в основном покупая еду для своей большой семьи, но моя жизнь не похожа на жизнь рантье, с утра до вечера – сплошная гонка», – рассказал в передаче радио Äripäev «Kuum tool» предприниматель и инвестор Тыну Руннель.

Что тебе нравится в Эстонии? «Таких вещей много! Посмотри на улицу: сейчас мне нравится зима. Через месяц мне понравится весна», — говорит Тыну Руннель, которого, по его же словам, в жизни привлекают 6000 разных вещей. Foto: Mana Kaasik

«Меня увлекает примерно 6000 разных вещей, но нет ни одной, в которой я был бы очень хорош. Помимо бизнеса, меня интересуют и многие другие вещи», – говорит Руннель, который называет себя «генералистом с детства».

«Это мое проклятие... Вероятно».

Свобода – важная тема для Руннеля. Как с личной, так и с общественной точки зрения. Чуть более двух лет назад у него стало значительно больше профессиональной свободы – после ряда сделок по продаже его предыдущих компаний. В семье, в дополнение к сыну и дочери, родились близнецы, и теперь у него одна основная работа – быть отцом.

Руннель был соучредителем логистической софтверной компании Sixfold, которую американская Trimble приобрела в одном пакете с немецкой логистической платформой Transporeon. Sixfold вместе с добровольцами-разработчиками во время пандемии помогала ускорить распределение вакцин. Он также был крупнейшим бенефициаром во время платформы Voo компании TextMagic.

Широкая публика знает Тыну Руннеля как фотографа и человека с ярким слогом в социальных сетях. Например, в X (бывшем Twitter) у него 14 000 подписчиков, а в стремительно растущем Bluesky его эстонские и английские заметки читают 1500 человек.

Илон Маск проверяет моральные границы

«Внутриполитические нелепости США могли бы стать золотым веком для комедийных шоу. Можно было бы просто наслаждаться этим, если бы над будущим не сгущались тучи. Мы находимся на границе с агрессивной, враждебной империей, которая хочет нас уничтожить», – говорит Руннель, который находит поддержку в юморе. «Я всегда шучу, даже на серьезные темы».

Он советует не обращать внимание на российских лидеров и уверен, что ничего нового от них не услышать: «В моем детстве в 1980-х годах в нашей семье не было телевизора. Родителям не нравился этот поток бессмысленной информации, да и мы были бедны».

Президент Дональд Трамп, по мнению Руннеля, сам по себе довольно беспомощен, но способен окружить себя людьми, которые проводят реальные изменения. Один из них – Илон Маск, человек с исключительной работоспособностью, концентрацией и вниманием: «Жаль, что он использует их для создания довольно странного режима. Это вызывает беспокойство».

По словам Руннеля, в США уже были предприниматели, которые не могли установить для себя моральные границы – они видели, что в результате их работы создавались величайшие компании своего времени, и начинали приписывать себе больше заслуг, чем у них на самом деле было. «Компании – это авторитарные организации. Когда их власть становится слишком большой, они используют свой авторитарный подход повсюду».

До сих пор общественные механизмы сдерживали таких людей, и Рокфеллеры приходили и уходили. «Но если появляется тот, кто может снести эти механизмы контроля, то в обществе начинаются долгосрочные проблемы. Пока еще рано говорить, появились ли такие „челюсти“».

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