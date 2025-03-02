Назад 02.03.25, 12:24 FT: Экс-соратник Путина работает над восстановлением поставок по «Северному потоку-2» Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что бывший соратник Владимира Путина Маттиас Варниг разрабатывает план возобновления работы российского газопровода «Северный поток-2» для поставок в Европу.

Маттиас Варниг, бывший руководитель “Северного потока-2” Foto: Scanpix

По данным издания, Варниг пытается наладить контакты с командой Дональда Трампа через американских бизнесменов, представляя проект как часть скрытых усилий по завершению войны в Украине и углублению экономических связей США и России.

Источники в Вашингтоне утверждают, что некоторые представители администрации Трампа осведомлены о проекте привлечения к поставкам газа американских инвесторов и рассматривают его как элемент возможного восстановления отношений с Москвой.

На уровне ЕС также появились обсуждения этой инициативы. Как отмечает FT , за последние недели лидеры нескольких европейских стран выразили обеспокоенность по поводу возможного возобновления поставок российского газа.

«Этот план теоретически даст США беспрецедентное влияние на поставки энергоресурсов в Европу», — пишет издание, подчеркивая, что после вторжения России в Украину ЕС поставил цель избавиться от зависимости от российского газа.

Однако, по мнению FT, перед реализацией проекта стоят серьезные препятствия. Для этого необходимо, чтобы США сняли санкции против России, Москва согласилась возобновить поставки, а Германия разрешила бы распределение газа по европейскому рынку.

«США сказали бы: „Ну, теперь на Россию можно будет положиться, потому что американцы, которые заслуживают доверия, стоят посередине“», — заявил бывший высокопоставленный американский чиновник, добавив, что для американских инвесторов это стало бы «деньгами даром».

При этом Кремль открестился от переговоров. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о каких-либо дискуссиях по трубопроводу, а «Газпром» отказался от комментариев. Сам Варниг в беседе с FT также отрицал участие в переговорах, заявив, что соблюдает санкционные ограничения.

Маттиас Варниг был близким другом Путина еще с 1990-х годов. В 2015 году он вместе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель открывал газопровод «Северный поток — 1». После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Варниг назвал это «ошибкой» и вышел из состава советов директоров «Роснефти» и «Транснефти». Администрация Джо Байдена ввела против него санкции в 2022 году. В марте 2023 года он покинул пост гендиректора компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2».

Впрочем, как отмечают источники FT, даже при политической воле возобновление проекта крайне маловероятно.«Я не могу представить, чтобы сейчас правление любой крупной американской корпорации сказало: „Эй, давайте вернемся на российский рынок“», — заявил бывший американский чиновник. Другой собеседник издания подчеркнул, что Европа сохраняет санкции, и любое соглашение Германии по «Северному потоку» вызвало бы «огромные расколы».