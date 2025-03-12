Новая глава EIS: если компании затягивают пояса, то это естественно и для государственного сектора

Городские власти Нарвы озаботились тем, что местное пособие начинающим предпринимателям не пользуется популярностью у потенциальных получателей. За деньгами буквально не идут, до сих пор не распределены средства на это пособие из прошлогоднего городского бюджета.
Вице-мэр Таллинна в сфере отходов Маргот Роозе является совладелицей завода по переработке текстильных отходов, который планируется построить в Силламяэ и который недавно получил решение о государственной поддержке на сумму почти 40 миллионов евро.
В этом году откроются и будут дополнены несколько разных субсидий для бизнеса, направленных на инвестиции, развитие циркулярной экономики и устойчивости, обеспечение стабильности поставок и другие проекты.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.