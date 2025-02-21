Назад 21.02.25, 08:54 Государство инвестирует 40 млн евро в бизнес по переработке отходов с участием вице-мэра Вице-мэр Таллинна в сфере отходов Маргот Роозе является совладелицей завода по переработке текстильных отходов, который планируется построить в Силламяэ и который недавно получил решение о государственной поддержке на сумму почти 40 миллионов евро.

Вице-мэр Таллинна по вопросам управления отходами Маргот Роозе (Ээсти 200) хоть и участвовала в собрании совладельцев компании Greenful, занимающейся строительством завода по переработке текстильных отходов, но утверждает, что отошла от проекта в Силламяэ после того, как стала работать в мэрии. Foto: Liis Treimann

Осенью на инфочасе в Таллиннском горсобрании депутат Айвар Рийсалу спросил у вице-мэра от партии Ээсти 200 Маргот Роозе, есть ли у Таллинна лучший план по обращению с текстильными отходами, чем у государства в целом. Напомним, что с нового года действует требование по раздельному сбору текстильных отходов.

Маргот Роозе ответила, что надеется на решение, при котором текстильные отходы могли бы использоваться для производства строительных материалов. «Насколько мне известно, в Ида-Вирумаа есть один проект, который сейчас находится на стадии обсуждения и может принять практически все текстильные отходы Эстонии», – сказала она.

«Как представитель Таллинна я размышляла над решением, которое позволило бы нам начать собирать текстильные отходы и хранить их отдельно, чтобы, когда появится возможность их использовать, этот материал был бы у нас в наличии», – ответила Роозе на запрос Рийсалу.

Однако она не упомянула, что за этим проектом по переработке отходов в Силламяэ стоит в том числе и она сама. Момент, когда появится возможность использовать текстильные отходы и с учетом которого, по словам Роозе, уже можно было собирать их на промежуточном складе, наступит с завершением строительства этого завода.