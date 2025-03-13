Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%292,53
  • OMX Riga−0,49%885,3
  • OMX Tallinn0,31%1 863,98
  • OMX Vilnius−0,34%1 136,95
  • S&P 500−0,73%5 558,25
  • DOW 30−0,66%41 079,5
  • Nasdaq −1,19%17 438,11
  • FTSE 100−0,14%8 528,76
  • Nikkei 225−0,08%36 790,03
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,8
  • OMX Baltic0,12%292,53
  • OMX Riga−0,49%885,3
  • OMX Tallinn0,31%1 863,98
  • OMX Vilnius−0,34%1 136,95
  • S&P 500−0,73%5 558,25
  • DOW 30−0,66%41 079,5
  • Nasdaq −1,19%17 438,11
  • FTSE 100−0,14%8 528,76
  • Nikkei 225−0,08%36 790,03
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,8
  • 13.03.25, 14:34

В Индии задержали руководителя ранее зарегистрированной в Эстонии криптоплатформы Garantex

По требованию США индийские власти задержали литовца Алексея Бещекова, который, как утверждается, управлял криптовалютной биржей Garantex объемом 96 миллиардов долларов. Через биржу отмывали деньги террористические организации, наркоторговцы и киберпреступники, пишет CNN.
Алексей Бещеков был арестован индийскими властями в Керале.
  • Алексей Бещеков был арестован индийскими властями в Керале. Foto: United States Secret Service
Арест Бещекова произошел менее чем через неделю после того, как Министерство юстиции США предъявило обвинения предполагаемым руководителям криптобиржи: Бещекову и россиянину Александру Мира Серде. По данным Министерства юстиции, Бещеков отвечал за поддержание работы Garantex и управление инфраструктурой, а Мира Серда был соучредителем биржи и «коммерческим директором».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 05.09.24, 12:24
США запретили транзакции с эстонской компанией
Эстонская компания Garantex Europe OÜ попала в список предприятий, транзакции с которыми запрещены для американских организаций и частных лиц. В список также попали «Первый канал», «Россия-1», НТВ и другие организации.
Эпицентр
  • 01.08.24, 06:00
«Пришлось платить партнерам с личного счета»: как живут под санкциями компании из Эстонии
После введения американских санкций против эстонской компании, местные банки стали блокировать личные счета предпринимательницы, хотя, по ее словам, Бюро по борьбе с отмыванием денег подтверждает, что в ЕС на нее не распространяются никакие санкции.
Новости
  • 29.03.24, 11:35
Bloomberg: США проверяют переводы на 20 млрд евро, прошедшие через эстонско-российскую биржу
США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов, которые прошли через бывшую эстонскую криптобиржу, пишет Bloomberg.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.03.25, 12:21
Крупнейшее банкротство в истории Швеции официально началось
2
Новости
  • 11.03.25, 18:45
Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников
3
Новости
  • 12.03.25, 06:00
Нарвские промышленники: заказчикам не объяснишь, что нам надо повысить цены из-за отопления
4
Эпицентр
  • 12.03.25, 08:56
Из-за бизнес-проекта, получившего гигантскую субсидию, торчат уши политиков «Ээсти 200»
5
Новости
  • 12.03.25, 11:30
Созданный Кристьяном Марусте бизнес по производству самокатов обанкротился
6
Новости
  • 10.03.25, 17:24
Рынок жилья накаляется – четверка экспертов делится рекомендациями
Насколько подорожает новое жилье с 1 июля?

Последние новости

Новости
  • 13.03.25, 17:06
Клининговая компания подозревается в торговле людьми: найдено шесть потерпевших
Новости
  • 13.03.25, 16:30
Многоквартирный дом, строящийся с участием Армина Кару, получил благословение священника
Новости
  • 13.03.25, 16:27
Эстония меняет закон о конкуренции, который принес стране крупный штраф
Новости
  • 13.03.25, 14:34
Михал: повышенный НСО, вероятно, будет действовать и после 2028 года
Новости
  • 13.03.25, 14:34
В Индии задержали руководителя ранее зарегистрированной в Эстонии криптоплатформы Garantex
Биржа
  • 13.03.25, 13:22
Пеэтер Коппель не считает Европу безопасной гаванью: «Оба региона в плачевном состоянии»
Новости
  • 13.03.25, 13:19
Кремль: Россия не хочет временного прекращения огня
Эпицентр
  • 13.03.25, 13:00
Роскошь в Старом городе: в новом отеле на детали ушло 75 миллионов евро
Фото и репортаж

Сейчас в фокусе

Вместе с министром Эркки Келдо в Саудовской Аравии находился политик партии “Ээсти 200” Тармо Тамм, а также его сын. В визите участвовала бизнес-делегация, состоявшая из представителей 14 эстонских компаний.
Эпицентр
  • 12.03.25, 08:56
Из-за бизнес-проекта, получившего гигантскую субсидию, торчат уши политиков «Ээсти 200»
8 января этого года журналисты ждали окончания внеочередного общего собрания шведского разработчика и производителя аккумуляторов для электромобилей Northvolt. Тогда Northvolt получил от своих владельцев зелёный свет на продолжение деятельности.
Новости
  • 12.03.25, 12:21
Крупнейшее банкротство в истории Швеции официально началось
«Äike – это все-таки мой ребенок. У меня остались лучшие профессиональные воспоминания, связанные с ним. Конечно, все это очень печально», – сказал Кристьян Марусте, заверив, что банкротство Äike никак не повлияет на деятельность компаний Comodule, Tuul и Ampler.
Новости
  • 12.03.25, 11:30
Созданный Кристьяном Марусте бизнес по производству самокатов обанкротился
Большие цеха Fortaco для нормальной работы зимой требуют больших расходов на отопление.
Новости
  • 12.03.25, 06:00
Нарвские промышленники: заказчикам не объяснишь, что нам надо повысить цены из-за отопления
По мнению инвестора Кристьяна Лийвамяги, текущее падение не является чем-то, о чем стоит излишне беспокоиться. В то же время в последние полтора года он сам продавал американские акции и сделал ставку на Европу и Балтию.
Биржа
  • 12.03.25, 11:13
Топ-инвесторы меняют стратегию: дно рынка еще не достигнуто
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Новости
  • 21.10.23, 14:09
Эксперты: правительство верстает госбюджет так, словно на дворе 2006 год
Некоторые предприниматели опасаются, что единственная цель политики Дональда Трампа – тарифы ради тарифов.
Новости
  • 12.03.25, 14:20
Торговая война США набирает обороты: обеспокоены даже союзники Трампа
директор компании Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025