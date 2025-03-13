Назад 13.03.25, 14:34 В Индии задержали руководителя ранее зарегистрированной в Эстонии криптоплатформы Garantex По требованию США индийские власти задержали литовца Алексея Бещекова, который, как утверждается, управлял криптовалютной биржей Garantex объемом 96 миллиардов долларов. Через биржу отмывали деньги террористические организации, наркоторговцы и киберпреступники, пишет CNN.

Алексей Бещеков был арестован индийскими властями в Керале. Foto: United States Secret Service

Арест Бещекова произошел менее чем через неделю после того, как Министерство юстиции США предъявило обвинения предполагаемым руководителям криптобиржи: Бещекову и россиянину Александру Мира Серде. По данным Министерства юстиции, Бещеков отвечал за поддержание работы Garantex и управление инфраструктурой, а Мира Серда был соучредителем биржи и «коммерческим директором».