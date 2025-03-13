В Индии задержали руководителя ранее зарегистрированной в Эстонии криптоплатформы Garantex
По требованию США индийские власти задержали литовца Алексея Бещекова, который, как утверждается, управлял криптовалютной биржей Garantex объемом 96 миллиардов долларов. Через биржу отмывали деньги террористические организации, наркоторговцы и киберпреступники, пишет CNN.
Алексей Бещеков был арестован индийскими властями в Керале. Foto: United States Secret Service
Арест Бещекова произошел менее чем через неделю после того, как Министерство юстиции США предъявило обвинения предполагаемым руководителям криптобиржи: Бещекову и россиянину Александру Мира Серде. По данным Министерства юстиции, Бещеков отвечал за поддержание работы Garantex и управление инфраструктурой, а Мира Серда был соучредителем биржи и «коммерческим директором».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Эстонская компания Garantex Europe OÜ попала в список предприятий, транзакции с которыми запрещены для американских организаций и частных лиц. В список также попали «Первый канал», «Россия-1», НТВ и другие организации.
После введения американских санкций против эстонской компании, местные банки стали блокировать личные счета предпринимательницы, хотя, по ее словам, Бюро по борьбе с отмыванием денег подтверждает, что в ЕС на нее не распространяются никакие санкции.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.