Кристина Каллас: необходимо пересмотреть индексацию пенсий

Новое правительство сможет принять следующие непопулярные решения, заявила лидер «Ээсти 200» и министр образования Кристина Каллас. По ее словам, людям нужно честно сказать, что пересмотр индексации – один из способов сделать пенсионную систему более устойчивой, передает rus.err.ee.
- Министр образования Кристина Каллас. Foto: Liis Treimann
«Мы принимали непопулярные решения, поэтому наш рейтинг был низким. Мы не обещали своим избирателям повышения налогов, просто ситуация такова, что мы должны были взять на себя ответственность за состояние финансов страны. Если принимаешь такие решения, то берешь ответственность!» – сказала Каллас в интервью «Актуальной камере».
Говоря о пенсиях в передаче Esimene stuudio, Каллас, ранее неоднократно выступавшая с заявлениями о необходимости перестать бесконечно индексировать пенсии, отметила, что следует честно сказать людям, что нынешняя система индексации пенсий, в которую вписано внеочередное повышение, не является устойчивой.
«Пенсии растут быстрее, чем мы можем покрывать расходы на них за счет роста экономики. В результате мы движемся к неустойчивой бюджетной позиции. Мы можем сделать одно из двух: либо повысить пенсионный возраст, либо вычесть из индексации чрезвычайные повышения пенсий и таким образом затормозить рост пенсий», – сказала лидер «Ээсти 200».
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