Законопроект о закрытии границы с Россией отклонен

В Рийгикогу 20 марта прошло первое чтение законопроекта о закрытии границы с Россией, предложенного председателем партии «Отечество» Урмасом Рейнсалу. Законопроект большинством голосов был отклонен.
- Пограничный мост в Нарве между Эстонией и Россией. Foto: Николай Андреев
Рейнсалу более часа отвечал на многочисленные вопросы других парламентариев. Члены Рийгикогу спрашивали о гражданах Эстонии, живущих в Печорском районе, о гуманитарных причинах пересечения границы. Рейнсалу отмечал, что тысячи граждан РФ переходят границу каждый день, по его мнению, это массовое перемещение необходимо прекратить.
Парламентарии также спрашивали о о недвижимости жителей Эстонии в России, о разделенных семьях, когда один из супругов живет в России, а второй – в Эстонии или Финляндии. Также поднимался вопрос, как будут работать грузоперевозчики.
Урмас Рейнсалу признавал, что решение может нести некоторые риски, но продолжал отстаивать свою позицию. В случае, если попасть в Россию необходимо, он советовал использовать для транзита другие страны ЕС.
Несколько депутатов спрашивали Урмаса Рейнсалу также о том, каково мнение специалистов. По словам Рейнсалу, он консультировался с экспертами перед тем, как представить законопроект.
В конце дискуссии выступили представители фракций. Фракция «Отечества» поддержала закрытие границы. Фракция реформистов предложила дождаться правительственного анализа этого шага – на этой неделе правительство поручило спецслужбам проанализировать вопрос закрытия границы и представить результаты в течение апреля
Алексей Евграфов от центристов, наоборот, призвал открыть погранпункты полностью. Соцдем Лаури Ляэнеметс говорил о строительстве пограничных заграждений и борьбе с дронами, отмечая, что закрыть границу при необходимости за пять минут может министр внутренних дел.
В итоге за законопроект о закрытии границы проголосовали 14 членов Рийгикону, против – 61, всего в зале были 87 парламентариев.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В то время как из Эстонии уходят иностранные инвесторы, члены совета одного из крупнейших финских банков (OP) Тимо Ритакаллио и Катя Кейтаанниеми отмечают, что в Финляндии такой тенденции не наблюдается.
Литовские пограничники обнаружили на границе с Беларусью подземный тоннель длиной 25 метров, который мог использоваться для контрабанды, сообщило LRT
.
В четырех городах Финляндии 15 декабря прошли митинги, участники которых требовали возобновить работу погранпунктов на границе с Россией. По словам организатора, на митинги, собравшие около двухсот человек, правительство до сих пор никак не отреагировало. Однако жалобу на закрытие границы принял в производство Европарламент.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!