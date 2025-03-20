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  • 20.03.25, 11:48

Законопроект о закрытии границы с Россией отклонен

В Рийгикогу 20 марта прошло первое чтение законопроекта о закрытии границы с Россией, предложенного председателем партии «Отечество» Урмасом Рейнсалу. Законопроект большинством голосов был отклонен.
Пограничный мост в Нарве между Эстонией и Россией.
  • Пограничный мост в Нарве между Эстонией и Россией. Foto: Николай Андреев
Рейнсалу более часа отвечал на многочисленные вопросы других парламентариев. Члены Рийгикогу спрашивали о гражданах Эстонии, живущих в Печорском районе, о гуманитарных причинах пересечения границы. Рейнсалу отмечал, что тысячи граждан РФ переходят границу каждый день, по его мнению, это массовое перемещение необходимо прекратить.
Парламентарии также спрашивали о о недвижимости жителей Эстонии в России, о разделенных семьях, когда один из супругов живет в России, а второй – в Эстонии или Финляндии. Также поднимался вопрос, как будут работать грузоперевозчики.
Урмас Рейнсалу признавал, что решение может нести некоторые риски, но продолжал отстаивать свою позицию. В случае, если попасть в Россию необходимо, он советовал использовать для транзита другие страны ЕС.
Несколько депутатов спрашивали Урмаса Рейнсалу также о том, каково мнение специалистов. По словам Рейнсалу, он консультировался с экспертами перед тем, как представить законопроект.
В конце дискуссии выступили представители фракций. Фракция «Отечества» поддержала закрытие границы. Фракция реформистов предложила дождаться правительственного анализа этого шага – на этой неделе правительство поручило спецслужбам проанализировать вопрос закрытия границы и представить результаты в течение апреля
Алексей Евграфов от центристов, наоборот, призвал открыть погранпункты полностью. Соцдем Лаури Ляэнеметс говорил о строительстве пограничных заграждений и борьбе с дронами, отмечая, что закрыть границу при необходимости за пять минут может министр внутренних дел.
В итоге за законопроект о закрытии границы проголосовали 14 членов Рийгикону, против – 61, всего в зале были 87 парламентариев.
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