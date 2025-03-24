Universaal Universum закрыл магазин и сократил сотрудников

Руководитель отдела консалтинга KPMG Тармо Тойгер заявил на совместном семинаре розничных сетей, что у крупных ритейлеров слишком много неэффективно используемых квадратных метров, поэтому консолидация и закрытие магазинов – весьма вероятный сценарий.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!