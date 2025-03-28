Розничная торговля растет третий месяц подряд

На автозаправочных станциях объем продаж в феврале вырос за год на 21%, в одном из сегментов наблюдался еще больший рост. Foto: Liis Treimann
По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в феврале по сравнению с прошлым годом объем продаж предприятий, занимающихся розничной торговлей моторным топливом, увеличился на 21%, а объем продаж магазинов промышленных товаров вырос на 6%. «Объем продаж магазинов продуктов питания, напротив, сократился по сравнению с февралем прошлого года на 5%», – добавила Пихлак.
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