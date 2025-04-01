Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов

По словам генерального директора Telia Хольгера Хальянда, компания хотела сделать лучше, переведя клиентов в одностороннем порядке на более быстрые (и более дорогие – ред.) интернет-пакеты, однако этот шаг использовали против Telia, причем не обошлось и без ложных утверждений.