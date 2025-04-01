Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов
В Комиссию по потребительским спорам было подано уже более 50 заявлений относительной деятельности компании, которая всего год занимается продажей мебели. Общая сумма финансовых претензий превышает 17 000 евро.
Viikli Kaubandus OÜ (ранее Viikli OÜ) никак не отреагировала на обращения клиентов и не предоставила объяснений в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, пишет портал Kaubandus.ee.
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По словам генерального директора Telia Хольгера Хальянда, компания хотела сделать лучше, переведя клиентов в одностороннем порядке на более быстрые (и более дорогие – ред.) интернет-пакеты, однако этот шаг использовали против Telia, причем не обошлось и без ложных утверждений.
«Eesti Mündiäri – от лукавого и уже минимум десять лет вытягивает деньги из моей бабушки», – говорит внучка 92-летней женщины. Бабушка, которая работала до преклонного возраста и раньше не испытывала финансовых трудностей, теперь задолжала родственникам.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!