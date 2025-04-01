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  • 02.04.25, 14:25

Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов

В Комиссию по потребительским спорам было подано уже более 50 заявлений относительной деятельности компании, которая всего год занимается продажей мебели. Общая сумма финансовых претензий превышает 17 000 евро.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
Viikli Kaubandus OÜ (ранее Viikli OÜ) никак не отреагировала на обращения клиентов и не предоставила объяснений в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, пишет портал Kaubandus.ee.
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