Суд прекратил процесс санации скандально известного КСО ERIAL
Харьюский уездный суд прекратил процедуру санации кредитно-сберегательного общества ERIAL и освободил Ли Мюйрсоо от должности консультанта по санации, выдвинув в адрес КСО и консультанта ряд серьезных претензий.
Даниэла Дальберг-Дягелева (слева) и Илья Дягелев (справа) на сегодняшний день признаны виновными в инвестиционном мошенничестве. Возглавляемое ими кредитно-сберегательное общество ERIAL осталось должно вкладчикам 16 миллионов евро. Теперь процедура санации общества также прервана, поскольку выплаты вкладчикам больше не производились. Foto: Liis Treimann
«Так и должно было быть, ведь они не выполняли этот план», – прокомментировала прекращение санации бывший консультант по санации ERIAL Ли Мюйрсоо.
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Харьюский уездный суд признал виновным в инвестиционном мошенничестве, растрате и даче взятки сотруднику полиции Илью Дягелева, основателя и фактического руководителя кредитно-сберегательного общества ERIAL, и приговорил его почти к пяти годам реального тюремного заключения.
Кредитно-сберегательное общество ERIAL представило Таллиннскому административному суду требование о возмещении ущерба на сумму 1,6 млн евро, сообщает компания в своем пресс-релизе. Суд принял решение, что основания для рассмотрения требований имеются: прокуратура и полиция должны представить ответ.
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