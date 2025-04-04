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  • 04.04.25, 11:25

Йоллер: расточительство наблюдается на всех уровнях системы здравоохранения

В Эстонии не должно быть ситуации, когда государственная система здравоохранения благоприятствует зажиточным людям, сказала министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ), передает rus.err.ee.
Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ).
  • Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ). Foto: Liis Treimann
Выступая в передаче Esimene stuudio на канале ETV, Йоллер рассказала, что она и многие врачи и медсестры видят расточительство на всех уровнях системы здравоохранения и обращали на это внимание уже много лет.
«Эффективность услуг здравоохранения у нас особо не оценивалась. Это можно было бы сделать лучше. Я хочу выяснить, как это сделать», – заявила гость передачи.
По мнению Йоллер, в систему здравоохранения нужно привлекать деньги частного сектора, но так, чтобы не подорвать существующую, основанную на солидарности систему.
«Не должно быть неравенства. Опыт многих стран показывает, что если мы нарушим баланс при вовлечении частных денег, то здравоохранение станет более доступным для богатых людей, которые могут позволить себе платить больше», – пояснила она, добавив, что привлечение частных денег не обязательно означает лишь увеличение оплачиваемой пациентами доли.
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