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  • 07.04.25, 13:40

Вагоноремонтная компания Осиновского вышла из убытков

Принадлежащая Олегу Осиновскому компания Valga Depoo в прошлом году получила почти 270 000 евро прибыли, тогда как годом ранее предприятие было в убытке более чем на 400 000 евро.
AS Valga Depoo ведет свою историю с 1895 года. На фото – ремонтный завод 13 лет назад.
  • AS Valga Depoo ведет свою историю с 1895 года. На фото – ремонтный завод 13 лет назад. Foto: Arvo Meeks, Valgamaalane/Scanpix
Valga Depoo занимается ремонтом и обслуживанием вагонов.
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