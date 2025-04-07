Вагоноремонтная компания Осиновского вышла из убытков

На второе место свежего рейтинга ТОП дивидендов вышел владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, который по сравнению с предыдущим годом значительно увеличил доход собственника, но все же заметно уступил победителю рейтинга.
«Все очень хорошо. Жаловаться не на что», – так владелец Skinest Group Олег Осиновский описал текущую ситуацию. В прошлом году его компания вошла в первую десятку рейтинга самых успешных предприятий Эстонии. По словам Осиновского, Skinest удалось избежать ошибки, которую совершила Planet42.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.