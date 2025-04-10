Число зарубежных туристов достигло уровня 2019 года
По данным Департамента статистики, в феврале 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 230 000 туристов, что на 2% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 3% больше, местных туристов — на 2%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в феврале 2025 года остановилось 110 000 зарубежных и 120 000 местных туристов: «Число зарубежных туристов увеличилось в годовом сравнении на 3% и достигло уровня февраля 2019 года. В предшествовавшем кризису феврале 2020 года в предприятиях по размещению остановилось все же на 10 000 (8%) зарубежных туристов больше, чем в феврале этого года».
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