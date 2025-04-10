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  • 10.04.25, 08:59

Миллионный тендер госкомпании омрачают подозрения в подгонке условий под конкретную фирму

Elering, управляющий электросетями, объявил тендер на закупку оборудования для оперативной транспортировки сверхтяжёлых трансформаторов в условиях кризиса. Однако тендер вызвал удивление у участников рынка, конкуренты пожаловались в министерство с требованием его отменить.
Компания Quickport, занимающаяся организацией сверхгабаритных и тяжёлых перевозок, считает, что тендер Elering составлен в пользу их конкурента. На фото руководители компании подготавливают прицеп к выезду на верфь в Литве.
  • Компания Quickport, занимающаяся организацией сверхгабаритных и тяжёлых перевозок, считает, что тендер Elering составлен в пользу их конкурента. На фото руководители компании подготавливают прицеп к выезду на верфь в Литве.
  • Foto: Liis Treimann
Elering стремится снизить риски, при которых в кризисной ситуации невозможно будет вовремя перевезти трансформаторы и синхронные компенсаторы в нужное место.
«Исходя из предыдущего опыта, существует достаточно высокая вероятность, что в условиях кризиса техника, необходимая для перевозки сверхтяжёлого оборудования, будет недоступна», — отметил руководитель сетевого администрирования Elering Рейго Хауг.
Тендер стоимостью почти полтора миллиона евро вызвал у участников рынка сомнения в его целесообразности, особенно смутили их технические условия, которые, по их мнению, особенно благоприятны для одного конкретного поставщика.
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