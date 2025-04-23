Как рассчитывается инфляция в Эстонии? Методику ждут большие изменения

За последние пять лет, с начала пандемии коронавируса, эстонские потребители стали свидетелями стремительного роста цен: расходы на продукты питания выросли более чем на 50 процентов, и в этом году ожидается, что цены снова будут расти быстрее, чем в среднем по еврозоне.