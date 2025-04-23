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  • 23.04.25, 13:36

Как рассчитывается инфляция в Эстонии? Методику ждут большие изменения

Официальный метод расчета инфляции неоднократно подвергался критике с различных сторон. В Департаменте статистики планируют изменить методологию, чтобы в будущем инфляцию можно было рассчитывать точнее.
Руководитель команды статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.
  • Руководитель команды статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.
  • Foto: Raul Mee
Например, Департамент статистики хочет получить доступ к данным касс торговых сетей, что значительно повысит качество расчетов изменения цен на продукты питания.
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