Как рассчитывается инфляция в Эстонии? Методику ждут большие изменения
Официальный метод расчета инфляции неоднократно подвергался критике с различных сторон. В Департаменте статистики планируют изменить методологию, чтобы в будущем инфляцию можно было рассчитывать точнее.
Министерство финансов опубликовало весенний экономический прогноз, согласно которому в этом году экономика Эстонии вырастет на 1,7%. В следующем году министерство прогнозирует ускорение роста до 2,5%, передает ERR.
Экономист Владислав Иноземцев убежден, что мир слишком истерично отреагировал на трамповские пошлины, и в реальности большого падения американского ВВП не предвидится. В экономике все хорошо, а фондовому рынку США альтернатив просто нет.
За последние пять лет, с начала пандемии коронавируса, эстонские потребители стали свидетелями стремительного роста цен: расходы на продукты питания выросли более чем на 50 процентов, и в этом году ожидается, что цены снова будут расти быстрее, чем в среднем по еврозоне.
Во вторник Euribor продемонстрировал самое резкое дневное падение за последние годы – это произошло на фоне начатой президентом США Дональдом Трампом торговой войны. К сегодняшнему дню процентная ставка немного восстановилась.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.