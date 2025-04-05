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  • 05.04.25, 14:45

Уускюла: не спешите обвинять эстонских торговцев в жажде наживы

За последние пять лет, с начала пандемии коронавируса, эстонские потребители стали свидетелями стремительного роста цен: расходы на продукты питания выросли более чем на 50 процентов, и в этом году ожидается, что цены снова будут расти быстрее, чем в среднем по еврозоне.
В Латвии действует более низкая ставка НСО на свежие овощи, фрукты и ягоды – 12%. В Эстонии все продукты питания имеют единую ставку НСО 22%. Фото иллюстративное.
  • В Латвии действует более низкая ставка НСО на свежие овощи, фрукты и ягоды – 12%. В Эстонии все продукты питания имеют единую ставку НСО 22%. Фото иллюстративное. Foto: Andras Kralla
По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, было бы неправильно обвинять ритейлеров в чрезмерной жадности, поскольку рост цен в основном использовался для покрытия возросших расходов, включая повышение заработной платы.
«Сегодня уровень цен в Эстонии очень близок к среднему по Европейскому Союзу, но наш валовой внутренний продукт на душу населения в последние годы снижается. Если в годы роста он составлял около 90% от среднего по ЕС, то сейчас упал примерно до 80%, – говорит Ленно Уускюла. – В Европе выше доля стран выше доля стран более дешевых, чем Эстония, и, учитывая наш ВВП, Эстония слишком дорога для своего уровня богатства».
По словам Уускюла, тенденция может измениться, если рост цен в Эстонии прекратится, а в остальной части еврозоны умеренный рост инфляции продолжится. Однако ближайшие перспективы нельзя признать позитивными.
«Этот год уже начался с трех месяцев роста цен, и летом ожидается дальнейший “автоматический” рост цен из-за повышения НСО и акцизов, – сказал Уускюла. – В то же время парадокс заключается в том, что компании (как продавцы товаров, так и продавцы услуг) не видят влияния этого роста цен на свою прибыль, а скорее покрывают другие растущие расходы».
По словам главного экономиста Luminor, беспокойство людей по поводу роста цен вполне обосновано, однако несправедливо обвинять в этом торговые и сервисные предприятия, якобы повышающие цены из-за «жадности».
По словам Уускюла, изменение цен происходит преимущественно не для увеличения прибыли, а для покрытия роста налогов и заработной платы. «Мы сталкиваемся с повышением налогов. Зарплаты, скорее всего, также продолжат расти, – сказал Уускюла. – Сравнение потребительских корзин Эстонии и Финляндии, ставшее в последнее время предметом общественной дискуссии из-за того, что некоторые эстонские продукты в финских магазинах дешевле, чем здесь, также является отражением нашей общей обстановки. Мы привыкли думать, что в Эстонии дешевая рабочая сила, но в некоторых секторах это уже не так. Кроме того, говоря о Финляндии, необходимо учитывать различные налоговые ставки и механизмы поддержки, которые сильно влияют на картину». НСО на продукты питания в Финляндии составляет 14%.
Среди соседних стран ставка НСО на продукты питания в Финляндии составляет 14%, в Швеции – 12%, а в Латвии действует более низкая ставка НСО на свежие овощи, фрукты и ягоды – 12%. В Эстонии все продукты питания имеют единую ставку НСО 22%, которая этим летом вырастет до 24%.
По мнению Ленно Уускюла, причина высокого уровня цен кроется также в том, на что уже много лет указывают аналитики рынка недвижимости и розничной торговли, а именно в изобилии торговых площадей. Это, в свою очередь, увеличивает всю базу затрат, начиная от расходов на управление и обслуживание и заканчивая зарплатами персонала.
«Здесь на самом деле стоит более принципиальный вопрос: если мы, как общество, видим в этом растущую проблему, хотим ли мы в какой-то мере ограничить рост площадей торговой недвижимости? – сказал главный экономист Luminor. – В некоторых странах Европы действуют региональные ограничения, из-за чего магазины там переполнены людьми. Но тогда встает вопрос о свободе предпринимательства в Эстонии и о том, есть ли необходимость в подобном регулировании».
По оценкам Уускюла, в этом году цены вырастут примерно на пять процентов, а в следующем году их рост может замедлиться до трех процентов, и инфляция нормализуется. «Если предположить, что экономика также перейдет к росту, то мы сможем снова начать двигаться в правильном направлении с точки зрения создания богатства страны. Конечно, если нам удастся избежать новых неприятных сюрпризов», – добавил Ленно Уускюла.
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