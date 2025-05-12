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  • 12.05.25, 14:22

Польша обвинила Россию в поджоге ТЦ и закрывает российское генконсульство

Польша обвинила спецслужбы России в поджоге торгового центра в Варшаве и отзывает согласие на работу генерального консульства в Кракове, передает DW.
Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве произошел 12 мая 2024 года.
  • Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве произошел 12 мая 2024 года.
  • Foto: Scanpix
Об отзыве согласия на работу Генерального консульства РФ в Кракове сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник, 12 мая.
«В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта диверсии в отношении торгового центра на улице Маривильской, я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», – написал Сикорский.
«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», – прокомментировала это решение официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Какого числа прекратит работу диппредставительство в Кракове, не сообщается. Помимо посольства России в Варшаве и генконсульства в Кракове в Польше также есть Генеральное консульство РФ в Гданьске.
Польша обвинили спецслужбы РФ в поджоге ТЦ в Варшаве
Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве произошел 12 мая 2024 года, полностью выгорели 1400 магазинов и точек обслуживания покупателей торгового центра. Спустя год расследования в Польше заявили, что причиной стал поджог, организованный российскими спецслужбами.
«Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками. Их деятельность организовывалась и направлялась лицом, находящимся в Российской Федерации. Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются», – сообщил министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк. Российская сторона пока не прокомментировала выводы польских спецслужб.
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