Назад 12.05.25, 14:22 Польша обвинила Россию в поджоге ТЦ и закрывает российское генконсульство Польша обвинила спецслужбы России в поджоге торгового центра в Варшаве и отзывает согласие на работу генерального консульства в Кракове, передает DW.

Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве произошел 12 мая 2024 года.

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Об отзыве согласия на работу Генерального консульства РФ в Кракове сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник, 12 мая.

«В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта диверсии в отношении торгового центра на улице Маривильской, я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», – написал Сикорский.

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», – прокомментировала это решение официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Какого числа прекратит работу диппредставительство в Кракове, не сообщается. Помимо посольства России в Варшаве и генконсульства в Кракове в Польше также есть Генеральное консульство РФ в Гданьске.

Польша обвинили спецслужбы РФ в поджоге ТЦ в Варшаве

Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве произошел 12 мая 2024 года, полностью выгорели 1400 магазинов и точек обслуживания покупателей торгового центра. Спустя год расследования в Польше заявили, что причиной стал поджог, организованный российскими спецслужбами.

«Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками. Их деятельность организовывалась и направлялась лицом, находящимся в Российской Федерации. Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются», – сообщил министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк. Российская сторона пока не прокомментировала выводы польских спецслужб.