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  • 14.05.25, 09:53

Европа отложила принятие новых санкций против РФ

Источники Bloomberg, знакомые с вопросом внедрения новых санкций против Кремля, сообщили, что в Европе выразили готовность подождать с усилением давления на Путина и дождаться переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами, которые должны состояться в четверг, 15 мая.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
К изменению намерений по внедрению санкций против России европейских лидеров подтолкнули разговоры с американской стороной, которая дала им понять, что Белый дом не хочет помешать возможности переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем усиливать давление на Путина, передает rus.err.
«Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы», – рассказали корреспондентам источники Bloomberg.
Европейские лидеры выразили ультиматум Кремлю, призвав к немедленному прекращению огня. Представитель правительства Федеративной Республики Германия Штефан Корнелиус предостерег Россию, чтобы она прекратила огонь до конца 12 мая, иначе немецкое правительство инициирует подготовку новых санкций.
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