Европа отложила принятие новых санкций против РФ

Источники Bloomberg, знакомые с вопросом внедрения новых санкций против Кремля, сообщили, что в Европе выразили готовность подождать с усилением давления на Путина и дождаться переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами, которые должны состояться в четверг, 15 мая.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп.
Foto: Shutterstock
К изменению намерений по внедрению санкций против России европейских лидеров подтолкнули разговоры с американской стороной, которая дала им понять, что Белый дом не хочет помешать возможности переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем усиливать давление на Путина, передает rus.err.
«Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы», – рассказали корреспондентам источники Bloomberg.
Европейские лидеры выразили ультиматум Кремлю, призвав к немедленному прекращению огня. Представитель правительства Федеративной Республики Германия Штефан Корнелиус предостерег Россию, чтобы она прекратила огонь до конца 12 мая, иначе немецкое правительство инициирует подготовку новых санкций.
Новый, 17-й пакет санкций Европейского Союза против России за агрессию против Украины может быть принят на уровне послов стран ЕС уже в среду, 14 мая, передает DW со ссылкой на дипломатические источники.
При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.