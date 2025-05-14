Назад 14.05.25, 09:53 Европа отложила принятие новых санкций против РФ Источники Bloomberg, знакомые с вопросом внедрения новых санкций против Кремля, сообщили, что в Европе выразили готовность подождать с усилением давления на Путина и дождаться переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами, которые должны состояться в четверг, 15 мая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп.

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К изменению намерений по внедрению санкций против России европейских лидеров подтолкнули разговоры с американской стороной, которая дала им понять, что Белый дом не хочет помешать возможности переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем усиливать давление на Путина, передает rus.err.

«Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы», – рассказали корреспондентам источники Bloomberg.

Европейские лидеры выразили ультиматум Кремлю, призвав к немедленному прекращению огня. Представитель правительства Федеративной Республики Германия Штефан Корнелиус предостерег Россию, чтобы она прекратила огонь до конца 12 мая, иначе немецкое правительство инициирует подготовку новых санкций.