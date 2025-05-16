Переговоры в Стамбуле: выход или тупик

Имеются два пути, сказал министр: «Один из путей относится к миру. Второй приведет к еще большим разрушениям». «Мы верим, что эти переговоры приведут к возможному миру. Турция всегда будет рядом с процессом миротворчества», – добавил он. Далее встреча продолжилась без прессы.

В ближайшие дни между Россией и Украиной произойдет обмен пленными по формуле «1000 на 1000», сообщил Мединский по итогам. Украина запросила прямые переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Мы приняли этот запрос к сведению», — сказал он. Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня. Умеров сообщил, что обсуждались «все модальности» насчет прекращения огня. «Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», – рассказал глава украинской делегации.

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском. «Обсудили встречу в Стамбуле. Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира и важно, чтобы мир держался сильных позиций, – написал Зеленский. – Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Спасибо всем в мире, кто помогает».

Не присутствующий в Стамбуле Путин получал всю информацию «в режиме онлайн», как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, «идут постоянные доклады» и «есть все необходимые установки по переговорной позиции», которые были выработаны на совещании, проведенном Путиным 14 мая перед отъездом российской делегации.

«Путин пытается сломать стратегию лидеров европейских стран, выдвинувших ему ультиматум. Для этого он предложил начать в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. Россия хочет пойти на них без заявленной переговорной позиции. И даже если переговоры в Стамбуле были согласованы с Трампом, Эрдоганом, Макроном, Стармером, Мерцем и Туском (а ими – с Зеленским), то переговоры о перемирии и его условиях – это не перемирие и не мир и вовсе необязательно они к миру приводят», – напоминает эксперт по международной политике Иван Преображенский. По его словам, было заранее понятно, что Путин не приедет в Стамбул, и это тоже было попыткой «унизить Зеленского».

Экономическое давление

Евросоюз перед встречей согласовал новый, 17-й по счету, пакет санкций, но отложил принятие до итогов переговоров. Новые ограничения затронут еще 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под флагами чужих государств, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «И мы включили в список еще 189 судов теневого флота, которые будут направлены против российского экспорта энергоносителей», – написала фон дер Ляйен в своем Х.

Также под ограничения попадут компании из третьих стран, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, которые подозревают в помощи России в уклонении от санкций. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз рассматривал внесение в санкционный список компании Litasco Middle East DMCC – торгового подразделения ЛУКОЙЛа, которое базируется в Дубае. Однако против выступила Венгрия.