Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,73%307,03
  • OMX Riga0,2%870,38
  • OMX Tallinn1,38%2 035,86
  • OMX Vilnius0,12%1 213,57
  • S&P 5000,2%5 928,94
  • DOW 300,13%42 375,85
  • Nasdaq 0,14%19 139,44
  • FTSE 1000,59%8 684,56
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,87
  • OMX Baltic0,73%307,03
  • OMX Riga0,2%870,38
  • OMX Tallinn1,38%2 035,86
  • OMX Vilnius0,12%1 213,57
  • S&P 5000,2%5 928,94
  • DOW 300,13%42 375,85
  • Nasdaq 0,14%19 139,44
  • FTSE 1000,59%8 684,56
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,87
  • 16.05.25, 15:03

Переговоры в Стамбуле: выход или тупик

Встреча российской и украинской делегации в Стамбуле завершилась минимальными договоренностями. У сторон два пути: один ведет к миру, другой – к еще большим разрушениям, констатировал турецкий министр. Европа попыталась склонить Россию к первому пути, пообещав новые масштабные санкции, а также попытавшись создать коалицию с радикально настроенным сенатором США Линдси Грэмом.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (второй слева), госсекретарь США Марко Рубио (третий справа), министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (в центре) и глава администрации президента Украины Андрей Ермак (справа) беседуют перед встречей во дворце Долмабахче в Стамбуле, Турция, 16 мая 2025 года.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (второй слева), госсекретарь США Марко Рубио (третий справа), министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (в центре) и глава администрации президента Украины Андрей Ермак (справа) беседуют перед встречей во дворце Долмабахче в Стамбуле, Турция, 16 мая 2025 года.
  • Foto: Scanpix
Два дня делегации России, Украины и США пытались поговорить друг с другом в Стамбуле. Ключевые переговоры между Россией и Украиной, намеченные на 15 мая, в итоге перенеслись на 16-е, и начались позже запланированного. До этого прошло множество других встреч, в частности, трехсторонняя встреча украинской, турецкой и американской стороны, после которой глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что «мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям». Только в 13 часов по Таллинну в пятницу началась встреча представителей России и США. И примерно через 40 минут в президентском дворце Долмабахче стартовали российско-украинские переговоры.
Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Во главе украинской делегации — министр обороны Рустем Умеров.
На встрече также присутствовали представители Турции, в том числе глава МИД Хакан Фидан. Хотя до этого российская сторона предлагала встречу один на один. Обмена рукопожатиями между членами российской и украинской делегаций перед началом переговоров не было. Журналисты услышали только вступительное слово главы МИД Турции Хакана Фидана.
Имеются два пути, сказал министр: «Один из путей относится к миру. Второй приведет к еще большим разрушениям». «Мы верим, что эти переговоры приведут к возможному миру. Турция всегда будет рядом с процессом миротворчества», – добавил он. Далее встреча продолжилась без прессы.
В ближайшие дни между Россией и Украиной произойдет обмен пленными по формуле «1000 на 1000», сообщил Мединский по итогам. Украина запросила прямые переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Мы приняли этот запрос к сведению», — сказал он. Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня. Умеров сообщил, что обсуждались «все модальности» насчет прекращения огня. «Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», – рассказал глава украинской делегации.
После переговоров президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском. «Обсудили встречу в Стамбуле. Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира и важно, чтобы мир держался сильных позиций, – написал Зеленский. – Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Спасибо всем в мире, кто помогает».
Не присутствующий в Стамбуле Путин получал всю информацию «в режиме онлайн», как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, «идут постоянные доклады» и «есть все необходимые установки по переговорной позиции», которые были выработаны на совещании, проведенном Путиным 14 мая перед отъездом российской делегации.
«Путин пытается сломать стратегию лидеров европейских стран, выдвинувших ему ультиматум. Для этого он предложил начать в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. Россия хочет пойти на них без заявленной переговорной позиции. И даже если переговоры в Стамбуле были согласованы с Трампом, Эрдоганом, Макроном, Стармером, Мерцем и Туском (а ими – с Зеленским), то переговоры о перемирии и его условиях – это не перемирие и не мир и вовсе необязательно они к миру приводят», – напоминает эксперт по международной политике Иван Преображенский. По его словам, было заранее понятно, что Путин не приедет в Стамбул, и это тоже было попыткой «унизить Зеленского».
Экономическое давление
Евросоюз перед встречей согласовал новый, 17-й по счету, пакет санкций, но отложил принятие до итогов переговоров. Новые ограничения затронут еще 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под флагами чужих государств, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «И мы включили в список еще 189 судов теневого флота, которые будут направлены против российского экспорта энергоносителей», – написала фон дер Ляйен в своем Х.
Также под ограничения попадут компании из третьих стран, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, которые подозревают в помощи России в уклонении от санкций. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз рассматривал внесение в санкционный список компании Litasco Middle East DMCC – торгового подразделения ЛУКОЙЛа, которое базируется в Дубае. Однако против выступила Венгрия.

Горячие новости

Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн
Известный бизнес закрыл магазины, впереди маячит банкротство
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
  • KM
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%
Далее в Евросоюзе готовят ограничения против газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», как заявила Урсула фон дер Ляйен в пятницу. «Нам нужно усилить давление, и поэтому мы работаем над новым пакетом санкций», – сказала она по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Тиране.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал встречу с сенатором США Линдси Грэмом в Турции для обсуждения американского законопроекта о санкциях. Грэм обещает, что они будут «сокрушительными». В его законопроекте предполагаются вторичные пошлины на ввоз товаров в США для стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, газ и уран. В Кремле в ответ на угрозы санкциями заявили, что «язык ультиматумов» неприемлем.
Российская экономика теряет темпы роста, но пока остается устойчивой. Правительство России на этой неделе внесло в Госдуму поправки в действующий бюджет, в которых дефицит вырос в три раза по сравнению с изначальными планами. Это результат падения цены на нефть в сочетании с укреплением рубля. Доходы бюджета будут ниже, чем ожидалось. Однако Россия не собирается при этом сокращать расходы, наоборот, поправки предусматривают их рост. А дыру в 1,7% ВВП там собираются заполнить за счет заимствований на внутреннем рынке, а также немного потратить на это накопления в Фонде национального благосостояния. Однако это первые, «весенние», поправки в бюджет. По мнению некоторых аналитиков, осенью Россию может ждать секвестр.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.05.25, 14:12
Керсти Кальюлайд: возможно, Трамп уже и не помнит, что обещал пару месяцев назад
Крупная встреча лидеров стран в Стамбуле не состоялась, поскольку Владимир Путин отказался приезжать в Турцию и отправил туда чиновников. По словам президента Керсти Кальюлайд, несостоявшуюся встречу можно рассматривать и в позитивном ключе.
Новости
  • 11.05.25, 10:47
Путин предложил Украине прямые переговоры
Президент России Владимир Путин предложил Украине провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры о прекращении войны без предварительных условий, передает DW.
Новости
  • 24.03.25, 11:41
США проводят отдельные переговоры c делегациями РФ и Украины
Посредники из США в понедельник, 24 марта, проводят в столице Саудовской Аравии раздельные переговоры с делегациями России и Украины на фоне усилий Вашингтона добиться ограниченного перемирия между Москвой и Киевом после более чем трех лет войны, пишет DW.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 14.05.25, 08:35
Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн
2
Биржа
  • 15.05.25, 14:07
Инвестор возмутился неожиданно большими налогами на дивиденды
3
Новости
  • 14.05.25, 14:56
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
4
Новости
  • 15.05.25, 08:37
Известные предприниматели, вместе начавшие бизнес в студенчестве, судятся друг с другом
5
Новости
  • 15.05.25, 09:55
Предпринимателей становится все меньше: безработица установила рекорд за 12 лет
6
Новости
  • 15.05.25, 11:48
Прибыль крупнейшего производителя огурцов в Эстонии падает уже несколько лет подряд
Компания сменила руководителя

Последние новости

Биржа
  • 16.05.25, 17:27
180 млн евро поступили на счета. Куда направят деньги бывшие акционеры Enefit Green?
Интервью
  • 16.05.25, 16:46
Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов
Новости
  • 16.05.25, 16:00
Назван лучший руководитель в Эстонии
Mнения
  • 16.05.25, 15:31
Делов-то: главное – вовремя умереть
Новости
  • 16.05.25, 15:03
Переговоры в Стамбуле: выход или тупик
Обновление: чем завершились переговоры
Новости
  • 16.05.25, 14:12
Керсти Кальюлайд: возможно, Трамп уже и не помнит, что обещал пару месяцев назад
Биржа
  • 16.05.25, 13:29
Качество кредитного портфеля LHV в первом квартале пострадало
Новости
  • 16.05.25, 13:18
КАЛЬКУЛЯТОР: рассчитайте, когда вы достигнете финансовой свободы

Сейчас в фокусе

Инвестор и финансовый консультант Екатерина Тинт отмечает, что если в портфеле имеются иностранные дивидендные акции, то при выборе брокера большую значимость приобретает налоговый вопрос.
Биржа
  • 15.05.25, 14:07
Инвестор возмутился неожиданно большими налогами на дивиденды
Меэлис Нийнепуу (справа) был одним из создателей партии “Ээсти 200”.
Новости
  • 15.05.25, 08:37
Известные предприниматели, вместе начавшие бизнес в студенчестве, судятся друг с другом
Фонды, зарегистрированные в карликовом государстве Лихтенштейн, используются богатыми людьми для крайне конфиденциальной защиты активов и планирования наследства. На фото — замок Гутенберг в Лихтенштейне.
Эпицентр
  • 14.05.25, 08:35
Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн
Права доступа к банковскому счету надо предоставлять строго в соответствии с должностными обязанностями.
Подсказка
  • 15.05.25, 06:00
Кража с банковского счета фирмы: мошенника-то посадят, а деньги?
Общее сокращение числа занятых в основном произошло за счет предпринимателей. Фото иллюстративное.
Новости
  • 15.05.25, 09:55
Предпринимателей становится все меньше: безработица установила рекорд за 12 лет
Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group.
Новости
  • 15.05.25, 15:50
Отдыхающие в Эстонии миллионеры ищут возможности для инвестиций
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
Новости
  • 14.05.25, 14:56
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор компании Everaus Kinnisvara.Фотограф: Мария Роосааре
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025