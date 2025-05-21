Эстонское технологическое предприятие покупает крупную долю в финской компании
Hansab Group, поставщик решений в области автоматизации и безопасности, приобретает контрольный пакет акций финской технологической компании C2 SmartLight, что станет важным шагом на пути ее расширения на рынок Северных стран.
По словам руководителя компании Hansab Янно Калликорма, покупка поможет им продвинуться на финском рынке, а также предлагать решения финского предприятия в странах Балтии.
Foto: Лийз Трейманн
C2 SmartLight – это поставщик смарт-решений в области освещения, действующий в Финляндии более двух десятилетий. Компания предлагает системы управления освещением для улиц, спортивных объектов, дворов, парков и портов. Оборот предприятия в прошлом году составил 5,2 млн евро, а коммерческая прибыль – 180 000 евро. В прошлом году компания C2 SmartLight обеспечила рабочими местами 31 человека.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Местные экспортеры переживают не лучшие времена, поскольку экономический спад затронул не только Эстонию. Как обстоят дела у наших ближайших северных соседей и насколько сложно нашим предпринимателям выйти на финский рынок, ДВ спросили у советника по экспорту Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) Ирене Сурва-Лехтонен.
По данным Департамента статистики, в марте 2025 года экспорт товаров вырос на 17% и импорт – на 13%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,7 млрд евро и импортировано более чем на 1,9 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 237 млн евро, что на 12 млн меньше, чем в марте прошлого года, сообщили в Департаменте статистики.
Сдающая в аренду строительную технику латвийская фирма Storent просит у инвесторов 35 миллионов евро, чтобы погасить старые долги и выйти на американский рынок, однако бизнес и бухгалтерия компании заставляют насторожиться.
Самая успешная компания электронной промышленности в Ляэне-Вирумаа, Electro-Hill Eesti, планирует завершить перенос оборудования в новый завод в Раквере в начале мая, а затем начать увеличивать объемы производства.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.