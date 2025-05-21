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  • 21.05.25, 16:06

Эстонское технологическое предприятие покупает крупную долю в финской компании

Hansab Group, поставщик решений в области автоматизации и безопасности, приобретает контрольный пакет акций финской технологической компании C2 SmartLight, что станет важным шагом на пути ее расширения на рынок Северных стран.
По словам руководителя компании Hansab Янно Калликорма, покупка поможет им продвинуться на финском рынке, а также предлагать решения финского предприятия в странах Балтии.
  • По словам руководителя компании Hansab Янно Калликорма, покупка поможет им продвинуться на финском рынке, а также предлагать решения финского предприятия в странах Балтии.
  • Foto: Лийз Трейманн
C2 SmartLight – это поставщик смарт-решений в области освещения, действующий в Финляндии более двух десятилетий. Компания предлагает системы управления освещением для улиц, спортивных объектов, дворов, парков и портов. Оборот предприятия в прошлом году составил 5,2 млн евро, а коммерческая прибыль – 180 000 евро. В прошлом году компания C2 SmartLight обеспечила рабочими местами 31 человека.
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