Эстонское технологическое предприятие покупает крупную долю в финской компании

По данным Департамента статистики, в марте 2025 года экспорт товаров вырос на 17% и импорт – на 13%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,7 млрд евро и импортировано более чем на 1,9 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 237 млн евро, что на 12 млн меньше, чем в марте прошлого года, сообщили в Департаменте статистики.