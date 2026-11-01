Создатель творческих кварталов Telliskivi и Aparaaditehas реализует новый крупный проект в Риге
Создатель самых известных культурных кварталов Эстонии Урмас Лаур теперь дает новую жизнь еще одной бывшей промышленной территории – на этот раз в Латвии. По оценке опытного девелопера, в Риге инвесторов встречают гораздо теплее, чем в Таллинне.
Большая карта проектов эстонских девелоперов в Риге
«Некоторые эстонцы, выходящие на наш рынок, действуют очень смело», – предупреждает латвийский девелопер эстонские компании, которые активно осваивают рынок недвижимости Риги. Сами эстонские застройщики, несмотря на сомнения и жесткую конкуренцию, от своих планов отказываться не собираются.
В Риге новую квартиру можно купить дешевле, чем в Таллинне – квартиру среднего класса на вторичном рынке. При этом строительство обходится там почти столько же, сколько в Эстонии, а застройщики уверяют, что не зарабатывают на эстонцах чрезмерно высокую прибыль. Откуда же возникает такая разница?
«Мы с тревогой смотрим, что будет со всей этой сагой»
Суд назначил временного банкротного управляющего компании, построившей новый жилой комплекс Vektor на Пярнуском шоссе в Таллинне. Помимо крупной налоговой задолженности, квартирное товарищество, представляющее жильцов дома, требует от застройщика погасить долг по коммунальным счетам.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.