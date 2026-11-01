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Binance возобновляет вывод средств для клиентов и обещает возместить все убытки

Binance сообщила, что в воскресенье поэтапно возобновит вывод средств, через два дня после того, как хакеры попытались вывести с криптобиржи более 6 млрд долларов. Это была крупнейшая из всех зарегистрированных до сих пор попыток киберкражи.
Сооснователь криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, известный как CZ, выступает на конференции «Биткоин Азия – 2026» в августе 2026 года в Гонконге.
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