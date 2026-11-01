Binance возобновляет вывод средств для клиентов и обещает возместить все убытки
Binance сообщила, что в воскресенье поэтапно возобновит вывод средств, через два дня после того, как хакеры попытались вывести с криптобиржи более 6 млрд долларов. Это была крупнейшая из всех зарегистрированных до сих пор попыток киберкражи.
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance подверглась масштабной кибератаке, в результате которой хакеры получили контроль над криптоактивами примерно на 6,3 млрд долларов. Это может оказаться крупнейшей кражей криптовалюты в истории.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.